Bill Gates stapt 45 jaar na oprichting uit bestuur Microsoft

Gates richtte Microsoft in 1975 op met wijlen Paul Allen. In de decennia die volgden, groeide het bedrijf uit tot 's werelds grootste softwarebedrijf. Met pc's en besturingssystemen van Microsoft raakte computergebruik ook ingeburgerd bij de leek.

De inmiddels 64-jarige Gates was zelf tot 2000 topman van Microsoft. Daarna bleef hij aan als voorzitter, een meer toezichthoudende rol. Hoewel hij na 2008 niet meer op dagelijkse basis bij bestuurszaken was betrokken, vervulde hij die functie tot 2014. Nadien behield hij nog een zetel in het bestuur.

Begin 2014 zat Microsoft in de hoek waar de klappen vielen. Het softwarebedrijf had de smartphonerevolutie totaal gemist, een fout die het ondanks duurbetaalde overnames en miljardeninvesteringen niet rechtgezet kreeg. Het ooit zo dominante bedrijf was nog altijd groot en puik rendabel, maar werd meer en meer gezien als een reliek uit het verleden, de dinosaurus van de techindustrie. Sinds Nadella in 2014 aan het roer kwam onderging Microsoft een radicale transformatie, weg van de klassieke pc-markt en meer richting clouddiensten, zeg maar het aanleveren van digitale opslagruimte en rekenkracht aan bedrijven en consumenten. Het leverde Microsoft de voorbije twee boekjaren 14 procent groei op. En zelfs met de turbulentie op de beurzen door de corona-crisis is Microsoft nog steeds meer dan 1.200 miljard dollar waard.