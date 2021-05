Bill en Melinda Gates gaan scheiden

'De voorbije 27 jaar hebben we drie ongelooflijke kinderen opgevoed en een stichting opgericht die over de hele wereld mensen in staat stelt een gezond en productief leven te leiden. We blijven samen geloven in die opdracht en we blijven samen in de stichting werken, maar we geloven niet langer dat we in deze volgende fase van ons leven als koppel kunnen groeien. We vragen ruimte en privacy voor ons gezin op het moment dat we aan dit nieuwe leven beginnen.' Melinda Gates plaatste een identieke post op Twitter.