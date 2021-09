'Bitcoin produceert jaarlijks evenveel elektronisch afval als heel Nederland'

Een werknemers inspecteert een gigantisch serverpark waarmee bitcoins worden gedolven in Canada.

Bitcoins delven en er transacties mee uitvoeren, slurpt niet alleen tonnen energie. Het creëert ook een gigantische elektronische afvalberg, zeggen onderzoekers van de Nederlandse centrale bank en het Massachusetts Institute of Technology (MIT).

De elektronische afvalberg blijft wereldwijd maar groeien. Dat is een extra bedreiging voor het milieu omdat giftige chemische stoffen en zware metalen in het water en de grond kunnen terechtkomen als afgedankte toestellen niet goed worden gerecycleerd.

Door de aanhoudende populariteit van de bitcoin en andere virtuele munten nemen die risico's op vervuiling toe, zeggen de onderzoekers Alex de Vries en Christian Stoll. De twee, een econoom bij de Nederlandse centrale bank en een researcher bij het Massachusetts Institute of Technology in Boston, gaan in een paper na hoeveel afval de bitcoin nu eigenlijk voortbrengt.

Bitcoins worden geproduceerd door computers extreem complexe puzzels te laten oplossen: mijnen, of delven in het jargon. In de begindagen was dat delven nog mogelijk met tamelijk bescheiden computers. Maar omdat die puzzels om bitcoins te delven almaar ingewikkelder worden, hebben 'miners' servers nodig die almaar meer rekenkracht bieden.

30.700 ton Volgens de researchers gooien bitcoinminers jaarlijks zo'n 30.700 ton chips en ander materiaal weg.

Om dat werk zo efficënt mogelijk te laten verlopen wordt gebruikgemaakt van ASICs, een bepaalde type chip dat speciaal voor het mijnen van bitcoin is ontwerpen. Maar ook die ASIC-chips evolueren, en om winstgevend te zijn moeten de bitcoinmijnbouwers hun gigantische serverparken telkens weer uitrusten met de nieuwste hardware.

Daardoor hebben de installaties om bitcoins te mijnen een gemiddelde levensduur van 1,29 jaar, zegt het duo in de studie. Volgens de Vries en Stoll wordt jaarlijks 30.700 ton ASIC-chips en ander materiaal weggegooid. 'Dat is vergelijkbaar met wat een land als Nederland produceert aan elektronisch afval van kleine IT- en telecomapparaten.'

IPhone in de vuilnisbak

De onderzoekers leggen ook uit dat vorig jaar 112,5 miljoen bitcointransacties werden verwerkt. 'Dat betekent dat elke transactie minstens 272 gram elektronisch afval voortbrengt.' De Britse krant The Guardian maakte dat vrijdag wat concreter: het is alsof je twee iPhones in de vuilnisbak zou gooien.

De bitcoinproductie verbruikt per jaar ruim 162 terawattuur, wat overeenkomt met het energieverbruik van Egypte.

Via zijn blog Digiconomist brengt de 32-jarige De Vries al enkele jaren de milieu-impact van de cryptoboom in kaart. Tot dusver lag de focus vooral op het enorm hoge energieverbruik dat gepaard gaat met het mijnen van bitcoin en andere cryptomunten.