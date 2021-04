Bitcoinplatform wil avontuurlijke beleggers verleiden

Coinbase, een van 's werelds grootste handelsplatformen voor de bitcoin en andere cryptomunten, waagt vandaag de sprong naar Wall Street. Intekenaars is een achtbaanrit gegarandeerd.

Gezellige kerel, Brian Armstrong. Toen werknemers van Coinbase, het bitcoinhandelsplatform dat hij bijna negen jaar geleden mee had opgericht, de man vroegen een standpunt in te nemen in de Black Lives Matter-discussie, kroop de 38-jarige ondernemer in de pen.

Het doorwrochte antwoord, in een blogpost: 'Ik wil dat Coinbase laser focused is op zijn missie.' Coinbase is 'apolitiek' en discussies over politiek horen niet op de werkvloer. Zwijgen en voortwerken.

Dat lijkt niet meteen een aanpak waarmee je grote beleggers weet te verleiden, zoals Deliveroo pijnlijk mocht ondervinden. Dat zal Coinbase worst wezen. Het bedrijf, waar klanten een kleine 50 virtuele munten kunnen verhandelen en opslaan, debuteert op Nasdaq. Niet via het geijkte pad. Een zakenbank aanstellen om de beursgang te begeleiden zou voor bitcoinaficionado's een overgave zijn aan het financiële establishment.

Net als Spotify kiest Coinbase voor een 'direct listing'. Geen roadshows, geen nieuwe aandelen: er is gewoon een notering en de aandelen op de markt zijn die van de cashende aandeelhouders. Er is wel een prospectus met fundamentele informatie, voor die ene belegger die zich daar nog iets van aantrekt.

De kans is groot dat Armstrong na de operatie op een berg geld zit. Coinbase wordt nu op een coole 100 miljard dollar geschat, van 8 miljard in de mist der tijden (2019 dus). Kassa dus, maar wat heeft Coinbase beleggers te bieden?

Een aandeel in het populaire platform lijkt een handige manier om te profiteren van de bitcoinhype. En hoe: dankzij de bloeiende handel boekte Coinbase over de eerste drie maanden van het jaar een nettowinst van bijna 800 miljoen dollar. Al waarschuwt het bedrijf zelf dat dat snel kan veranderen. En als de virtuele munten crashen, zal ook Coinbase een duik nemen. Een achtbaan dus.