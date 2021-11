'Blockchain kan inhaalrace Belgische fintech op gang trekken'

Dankzij blockchaintechnologie kunnen Belgische fintechbedrijven hun achterstand ten opzichte van de rest van Europa weer goedmaken, stelt de koepelorganisatie Fintech Belgium. 'Maar dan moet de overheid haar regelgeving aanpassen.'

Volgens Jean-Louis Van Houwe, die als voorzitter van Fintech Belgium ruim 100 fintechbedrijven in ons land vertegenwoordigt, dringt een inhaalbeweging in de sector zich op. Want terwijl in Europa en de rest van de wereld fintechbedrijven met het grootste gemak groeikapitaal bijtanken, zien we in België net de omgekeerde trend.

'Als we de opbrengsten van beursintroducties of obligatieleningen niet meetellen, haalden Europese fintechbedrijven dit jaar al 19,7 miljard euro aan privékapitaal op om verder te kunnen groeien', stelt Van Houwe. 'Dat is drie keer meer dan een jaar eerder. Als we de grote financieringsrondes van bedrijven als Qover of IbanFirst buiten beschouwing laten, zien we in België net de omgekeerde trend. Terwijl we een jaar eerder 71 miljoen euro aan investeringen noteerden, is dat dit jaar teruggevallen tot 38,3 miljoen euro.'

Volgens Van Houwe illustreren die cijfers dat België, ooit een voorloper in financiële innovatie, achterop hinkt in fintechland.' Als de Belgische fintech die achterstand wil goedmaken moet resoluut worden gekozen voor verdere ontwikkelingen in blockchaintechnologie, meent hij.

Zwitserland, blockchainland

Die technologie, een soort digitaal logboek waar deelnemers in real time transacties van verschillende partijen kunnen bijhouden en controleren, zal allicht tot het einde der tijden bekendstaan als de motor waarop de bitcoin draait. Maar ondertussen gebruiken de meest uiteenlopende spelers, van financiële bedrijven tot overheidsinstellingen, de technologie.

Enkele jaren terug besloot Zwitserland al zwaar in te zetten op blockchain. Hebben we ook die trein niet gemist? Van Houwe meent van niet. De technologie is vandaag volwassener, maar er zijn nog veel initiatieven nodig om ze te promoten. '80 procent van de klanten van Belgische blockchainbedrijven komt uit het buitenland, in ons land staan ondernemingen daar wantrouwiger tegenover.'

Ruim 30 jaar geleden deed een aanpassing van de wetgeving grote financiële groepen zoals Euroclear en Swift zich in België vestigen. De regelgevers moeten opnieuw innovatie in de financiële sector stimuleren. Jean-Louis Van Houwe Voorzitter Fintech Belgium