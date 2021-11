Boeing mag satellieten voor snel internet ruimte insturen

Boeing had al in 2017 een aanvraag ingediend bij de FCC, de Amerikaanse toezichtouder voor de telecomsector, om een satellietennetwerk te ruimte te mogen insturen. Dat stuitte op heel wat verzet, onder meer van SpaceX van Elon Musk, dat vreesde voor ‘schadelijke interferentie’ met andere systemen.

Miljardairs ook aanwezig in ruimte

Boeing is niet het eerste bedrijf dat zich bezighoudt met internet via satelliet. Starlink, een dochterbedrijf van SpaceX van Elon Musk, heeft al meer dan 1.600 satellieten in een baan om de aarde vliegen. Musk zal in totaal 30 miljard dollar investeren om plekken op aarde zonder glasvezelverbinding van breedbandinternet te voorzien. In totaal wil SpaceX 42.000 satellieten de ruimte in willen schieten.