'Boekhouder' achter Nederlandse techtrots ASML rijgt records aan elkaar

De kwartaalcijfers die de 's werelds grootste producent van chipmachines woensdag bracht, bevestigen de naam van de Nederlander Peter Wennink: dat van een man die cijferkracht combineert met een feilloos gevoel voor zijn - vooral Aziatische - klanten.

‘Klanten willen van mij niet alleen een machine. Ze willen weten hoe ze met de combinatie van machines en software een hogere productiviteit kunnen realiseren’, zei Peter Wennink, de topman van de chipmachinebouwer ASML, ooit in een interview met de Nederlandse zakenkrant Het Financieele Dagblad. Die extreme klantgerichtheid is volgens de 63-jarige Wennink altijd al de succesfactor geweest bij de Nederlandse hightechtrots, waar hij 20 jaar geleden begon als financieel directeur.

Wil je een succesvol manager worden, word dan eerst een heel goede ingenieur. Peter Wennink CEO ASML

Woensdag kwam ’s werelds grootste bouwer van chipmachines met kwartaalresultaten die mooi in lijn lagen met de verwachtingen en een orderboekje dat voor bijna 10 miljard euro gevuld is. 'We kunnen met zekerheid stellen dat 2020 voor ons een groei-jaar wordt', gaf Wennink mee.

Cijfers 2e kwartaal ASML Omzet: 3,3 miljard euro (+36% tov Q1 2020) Brutomarge: 48 procent Nettowinst: 751 miljoen euro

Zo lijkt Wennink ook dit jaar, ondanks de coronacrisis, een vervolg te breien aan zijn jarenlange zegetocht bij het bedrijf waarvan hij al sinds 2013 CEO is. Sinds zijn aantreden gingen omzet en brutobedrijfswinst elk jaar in stijgende lijn. De omzet verdubbelde in die periode tot 11,8 miljard euro in 2019, de winst nam een nog hogere vlucht van 1 miljard naar 2,6 miljard euro. ASML is aanwezig in 16 landen en stelt bijna 24.000 mensen tewerk.

Met een beurswaarde van 140 miljard euro is ASML de grootste Nederlandse beursgenoteerde onderneming en een van de belangrijkste Europese techbedrijven. Dat het aandeel gisteren 3,7 procent zakte, kan de topman niet deren: de waarde van ASML ging de voorbije vijf jaar maal vier.

Glorie en nuchterheid

Met zijn postuur van 1,96 meter en zijn achtergrond als accountant ademt Wennink Hollandse glorie en nuchterheid uit. Maar hij is meer dan alleen een cijferaar. De innovatie van ingenieurs ziet hij als cruciaal voor zijn bedrijf. Zo is de chief technology officer van ASML, Martin Van den Brink, niet alleen zijn rechterhand, maar ook een vriend. ‘Wil je een succesvol manager worden, word dan eerst een heel goede ingenieur’, vindt de man die zijn carrière begon als revisor bij de Big Four-accountant Deloitte. Dat hij behalve lid van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants ook bestuurder is bij de gerenommeerde Technische Universiteit Delft, is veelzeggend.

Als er bij een van de tien grote klanten discussie is over een chipmachine, stapt Wennink meteen op het vliegtuig. Dat klinkt logisch als je machines tot 120 miljoen euro per stuk kosten, maar voor Wennink is het meer dan service. ‘Onze klanten - en zeker de Aziatische - willen mij leren kennen. Ze willen weten of ze me kunnen vertrouwen. Laatst zei een klant dat hij nog nooit in Amsterdam was geweest. Dan trek ik een dag uit om hem als gids Amsterdam te laten zien.’ Die gevoeligheid voor cultuurverschillen is essentieel als de meerderheid van je klanten de grote Aziatische elektronicaconglomeraten zijn.