Boomend EVS waarschuwt voor chipschaarste in 2022

De specialist in beeldapparatuur voor live sportverslaggeving verhoogt voor de derde keer in drie maanden de prognose voor 2021, maar waarschuwt tegelijk dat de chipschaarste volgend jaar dreigt te bijten.

Pro memorie: over pandemiejaar 2020 haalde EVS een omzet van 88 miljoen euro. De huidige prognose impliceert dus een groei van minstens 53 procent, dankzij de hervatting van grote sportevenementen zoals de Olympsiche zomerspelen in Tokio en het EK voetbal.

Merk wel dat Van Herck nog een slag om de arm houdt: de prognose komt er als er bij de levering van componenten als cruciaal onderdeel van de beeldapparatuur geen kink in de kabel komt. Die chipschaarste dreigt nog nijpender te worden. 'EVS ziet in 2022 een toenemende impact van de wereldwijde schaarste aan elektronische onderdelen'.

De CEO verwijst naar het goed gevuld orderboek. Per 30 september was dat voor 112 miljoen euro gevuld, 58 procent meer dan een jaar eerder. Maar ook hier met een disclaimer. 'We blijven voorzichtig over de mogelijkheid om dat orderboek tijdig uit te voeren, gelet op de componentenschaarste'.