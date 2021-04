Boomend Melexis stevent op recordjaar af

Afscheidnemend CEO Françoise Chombar kan door de grote chiphonger bij autofabrikanten de jaarprognose voor zowel omzetgroei als winstmarge fors verhogen.

De specialist in autochips Melexis heeft een sterk eerste kwartaal achter de rug. De omzet steeg naar 155,6 miljoen euro, jaar op jaar een stijging van 13 procent. Het cijfer ligt wel aan de onderkant van de 155 à 160 miljoen euro die CEO Françoise Chombar in februari bij de publicatie van de - sterke - jaarcijfers in 2020 aangaf. Het tweede kwartaal moet ongeveer dezelfde omzet opleveren.

Daar staat tegenover dat de specialist in autochips door de huidige schaarste aan halfgeleiders bij een boomende vraag meer vertrouwen heeft dat ook de tweede jaarhelft sterk zal blijven.

'Nu de vraag boomt en de tekorten in de sector blijven duren, is de grootste uitdaging aan de hoge vraag blijven voldoen', zegt Chombar. 'Gelet op het orderboek verwachten we dat ook de tweede helft van 2021 sterk zal blijven. Daarom kunnen we onze prognoses sterk verhogen'.

Gelet op het orderboek verwachten we dat ook de tweede helft van 2021 sterk zal blijven Françoise Chombar CEO Melexis

Melexis rekent nu op een omzetgroei van 22 à 25 procent over heel 2021, terwijl de lat eerder op 15 à 20 procent lag. Met andere woorden: ongeveer 627 miljoen euro, tegenover de 507,5 miljoen over boekjaar 2020.

Bovendien voorspelt Chombar nu op die boomende verkopen een winstmarge van ongeveer 21 procent te draaien, tegenover de eerder voorspelde 19 procent. Ongeveer 132 miljoen euro dus, liefst 75 procent meer dan de 75,5 miljoen over boekjaar 2020. Toen kwam de winstmarge op 15 procent uit.

Er speelt hier een dubbel effect: niet alleen is er een post-pandemische boom in de autoverkoop, er zit ook steeds meer 'Melexis' in elke auto. Een nieuwe auto die van de band rolt, heeft gemiddeld 13 sensoren van Melexis in huis. In elektrische auto's zijn dat er nog een pak meer: de Model 3 van Tesla bijvoorbeeld telt er 32.