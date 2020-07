Bouw corona-app nog deze maand van start

Nog deze maand moet duidelijk worden wie de coronatraceerapp bouwt. Dat besliste de interministeriële conferentie Volksgezondheid donderdag.

De coronatraceerapp legt langzaam het traject naar voltooiing af. Het was eerder al duidelijk dat zo'n app, die de contacten van besmette personen moet helpen na te gaan, er komt. Ook over de achterliggende technologie was al een beslissing genomen. De verschillende regio's scharen zich achter de DP3T-bluetoothstandaard, mee in een Europees verband ontwikkeld door het Leuvense onderzoekslabo COSIC. Met de hulp van bluetooth kan een smartphone de afstand tot een ander toestel meten.

De interministeriële conferentie Volksgezondheid klopte donderdag het verdere traject af voor de coronatraceerapp. De negen ministers legden een concrete tijdslijn vast. Die schrijft voor dat de overheidsopdracht voor de ontwikkeling van de corona-app nog deze maand gegund wordt. De lancering van de opdracht is in handen van Smals, de organisatie die ICT-diensten levert aan overheden en geleid wordt door Frank Robben. Die is ook CEO van het e-healthplatform van de overheid.

'Belgian Big Brother'

De ministers benadrukken wel dat Smals zelf niet in de race is voor de effectieve ontwikkeling of audit van de traceerapp. Robben moet zich dinsdag verantwoorden op een hoorzitting in de Kamercommissie Volksgezondheid. Die hoorzitting is gevraagd door Groen-Ecolo na claims in het Franstalige blad Wilfried dat Robben een 'Belgian Big Brother' is. Robben heeft mandaten bij de Kruispuntbank, eHealth Belgium, Smals en de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

Het komt erop aan dat de app zo goed mogelijk beantwoordt aan wat de mensen ervan verwachten. Wouter Beke Vlaams minister van Welzijn

Het onderzoekscentrum imec houdt in de tussentijd een online bevraging bij de bevolking over wat die verwacht van de traceerapp. De bevraging duurt een tot anderhalf uur en loopt nog tot 10 juli. De feedback wordt meegenomen in de effectieve ontwikkeling van de app, klinkt het op het kabinet van Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). 'Het komt erop aan dat de app zo goed mogelijk beantwoordt aan wat de mensen ervan verwachten.'