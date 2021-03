Brand in Frans datacenter veroorzaakt hinder op het web

Een uitslaande brand legt een datacenter van het belangrijke Franse cloudbedrijf OVH lam. De impact in ons land lijkt beperkt.

Het Franse OVH wordt graag geassocieerd met een omvangrijke cloud, maar de wolk die dinsdagnacht boven zijn datacenter in Straatsburg uitsteeg, was niet wat het bedrijf in gedachten had.

Rond middernacht brak in een van de vier datacenters die OVH in Strasbourg uitbaat een hevige brand uit. Die vernietigde één datacenter, beschadigde een tweede, en legde de twee andere uit voorzorg stil.

Op de servers in die datacenters bewaren heel wat Europese bedrijven hun gegevens en laten ze hun diensten draaien. Logischerwijs veroorzaakte de brand dan ook hinder. Onder andere het museum Centre Pompidou in Parijs en het handelsplatform in cryptomunten Deribit lieten weten hinder te ondervinden.

In België was de hulplijn 106 van Tele-Onthaal een tijd onbereikbaar, omdat die deels op het internet draait. Ook de Brusselse koffiebranderij Wide Awake liet weten dat haar website platlag door de brand.

Risico gespreid

Er lijkt evenwel geen impact op grote schaal in ons land voor bedrijven en hun diensten. Dat veel bedrijven die afhangen van externe servercapaciteit hun risico's spreiden over verschillende aanbieders van cloudopslag, en dat grote bedrijven werken met back-ups en zogenaamde 'disaster recovery'-protocollen, komt goed van pas.

Schermvullende weergave Het uitgebrande datacenter van OVH in Straatsburg. ©REUTERS

Het Belgische internetknooppunt BNIX, dat het dataverkeer tussen gebruikers en aanbieders van data in goede banen leidt, merkt woensdag geen verschil in trafiek vanuit OVH. Dat wil zeggen dat ook OVH goed spreidt over zijn 17 datacenters in Europa en 32 wereldwijd. 'OVH is door de brand niet van de kaart geveegd', zegt Dirk Haex, technisch directeur van Belnet, dat het BNIX-knooppunt beheert.