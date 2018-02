Branson lanceert flitstrein in India

Zakentycoon Richard Branson wil een lijn voor een supersnelle flitstrein lanceren in India.

Brits zakentycoon Richard Branson wil met zijn bedrijf Virgin Hyperloop One een supersnelle flitstrein uitbouwen die de afstand tussen de Indische stad Poona en de nieuwe luchthaven van Mumbai overbrugt in 25 minuten. Dat komt neer op een tijdswinst van drie uur.

Daarvoor werd zondag een principeakkoord getekend, meldt het bedrijf. Een demonstratietraject zal in twee tot drie jaar na het definitieve contract voltooid worden, waarna een tweede fase wordt opgestart die het project in vijf tot zeven jaar moet afronden.

Al sinds 2013, toen de Zuid-Afrikaanse techondernemer Elon Musk er mee op de proppen kwam, maakt het idee van een 'hyperloop' opgang. Dat is een trein die zich supersnel verplaatst door een buis waarin er een lage luchtdruk is. Musk stelde het idee vrij ter beschikking in een onderzoekspaper, omdat hij zelf al genoeg werk had aan ruimtevaarbedrijf Space X en elektrischewagenfabrikant Tesla.

Wedloop

Ik ben ervan overtuigd dat de Virgin Hyperloop One dezelfde impact kan hebben op India in de 21ste eeuw zoals het spoornetwerk had in de 20ste eeuw. Richard Branson Topman Virgin

Een van de bedrijven die op de kar sprong was Hyperloop One. Dat bedrijf kreeg de nieuwe naam 'Virgin Hyperloop One', sinds de Britse miljardair Richard Branson, topman van het Britse conglomeraat Virgin, in het kapitaal en de raad van bestuur stapte. Branson nam in september 2017 al deel aan een kapitaalronde van 85 miljoen dollar en pompte ook een maand later vers kapitaal bij.

Hyperloop One is in een wedloop verwikkeld met een aantal andere opstartbedrijven, die het voorgestelde idee van Musk naar de markt willen brengen. Hyperloop One ontwikkelde in Nevada al een testtraject, waar een topsnelheid van 308 kilometer per uur werd gehaald.

Premier Narendra Modi van India is bereid 133 miljard dollar (107 miljard euro) vrij te maken om het spoornet van het land te moderniseren en maakte afgelopen jaar het plan bekend om een flitstrein over een afstand van 509 kilometer te lanceren die de commerciële knooppunten van Mumbai en Ahmedabad verbindt.

Terugverdieneffect

Het Poona-Mumbai hyperloop project kan resulteren in circa 55 miljard dollar aan economische terugverdieneffecten, verspreid over een periode van dertig jaar, aldus een studierapport van Virgin Hyperloop One. 'Ik ben ervan overtuigd dat de Virgin Hyperloop One dezelfde impact kan hebben op India in de 21ste eeuw zoals het spoornetwerk had in de 20ste eeuw', zegt Branson. 'De Poona-Mumbai route is een ideale eerste corridor als onderdeel van het nationale hyperloop netwerk.'

Het idee achter de hyperloop is dat capsules vol passagiers worden voortgedreven via het magneetzweefprincipe door een luchtarme buis. Hyperloop One werkt op verschillende projecten wereldwijd. Zo onderzocht het bedrijf al de mogelijkheid van een traject van 28 minuten tussen Helsinki en Stockholm.