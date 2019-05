Brein achter vertrek CEO casht fors bij beursgang Uber

De beursintroductie van Uber Technologies op Wall Street is voor heel wat aandeelhouders van het bedrijf een erg lucratieve aangelegenheid. Maar één naam springt er toch uit: die van Bill Gurley van de Californische durfkapitaalverschaffer Benchmark.

Volgens een berekening van het persbureau Bloomberg verdient hij persoonlijk meer dan 600 miljoen dollar aan de operatie. Dat maakt er een van de grootste persoonlijke uitkeringen van in de geschiedenis van de durfkapitaalsector.

De naam van Gurley valt extra op omdat hij geldt als het brein achter het ontslag in 2017 van Travis Kalanick, de omstreden oprichter en CEO van het bedrijf. Dat geldt dan weer als een zeldzaamheid: de eerste investeerders van technologiestarters zijn meestal erg vriendelijk voor de oprichters. Dat heeft te maken met de win-winsituatie waarin beiden zitten: de investeerders leggen groeigeld op tafel in ruil voor aandelen en hopen op het einde van de rit fors te cashen, met hulp van de oprichter(s) die mogelijk ook langs de kassa passeren.

Fans

Gurley en Benchmark legden al vroeg geld op tafel en waren uitgesproken fans van Uber. Gurley, een ingenieur van opleiding die er echter van droomde investeerder te worden, werd er al in 2011 bestuurder. Hij had een goede relatie met Kalanick, maar die verzuurde toen Gurley in 2017 lid werd van het auditcomité van het bedrijf. Daar ontdekte hij de details van de gigantische verliezen van Uber.