Brian Acton: WhatsApp-bedenker moet WhatsApp de duvel aandoen

Nu Brian Acton tijdelijk de CEO wordt van de berichtenapp Signal, loopt hij helemaal vooraan in de concurrentiestrijd met het door hem bedachte WhatsApp. De kans dat de miljardair zich daarbij zal inhouden, is klein.

De kans bestaat dat u niet weet wie Brian Acton is. Maar als u een smartphone hebt, is de kans klein dat u geen gebruik maakt van zijn creatie. Samen met kompaan Jan Koum stond Acton in 2009 aan de wieg van WhatsApp, de berichtendienst die sinds 2020 meer dan 2 miljard gebruikers telt.

Het is een mijlpaal die Acton niet meer meemaakte. Het oprichtersduo verkocht WhatsApp in 2014 in een veelbesproken deal voor 22 miljard dollar aan het bedrijf dat toen nog Facebook heette, vandaag Meta. Hoewel beide oprichters aanvankelijk aan boord bleven om hun baby verder groot te brengen, verlieten eerst Acton (2017) en vervolgens Koum (2018) het schip.

Vooral bij Acton was dat met slaande deuren. Waar die er altijd een punt van had gemaakt om zorgvuldig om te springen met de privacy van gebruikers, clashte dat wereldbeeld al snel met dat van het op advertenties draaiende Facebook. Toen het moederbedrijf begon te experimenteren hoe het geld kon slaan uit WhatsApp-data en advertenties, kon Acton daar niet mee leven en trok hij de deur achter zich dicht.

#deletefacebook

Dat het Acton menens was, mag duidelijk zijn. Door Facebook vroegtijdig te verlaten, liet hij voor 850 miljoen dollar aan Facebook-aandelen op tafel liggen, een vergoeding waar hij alleen recht op had als hij in welbepaalde omstandigheden vertrok. Hoewel hij vond dat aan die omstandigheden was voldaan, besloot hij geen advocaat in de arm te nemen. 'Ik had mijn bedrijf al verkocht, ik was al een verrader', omschreef hij in een zeldzaam interview met het zakenblad Forbes zijn houding.

Lang duurde het niet voor Acton zich tot een nagel aan de doodskist van Facebook-CEO Mark Zuckerberg ontpopte. Toen Facebook in de ban raakte van het schandaal rond het databedrijf Cambridge Analytica, dat massaal Facebook-data misbruikte, riep hij met een zeldzame tweet zijn volgers op Facebook links te laten liggen. 'It is time. #deletefacebook.'

Signal

Ondertussen had hij een opportuniteit gezien om zijn gekrenkte ziel in ere te herstellen. In de nog jonge berichtenapp Signal zag Acton een kans om te herdoen wat hij bij WhatsApp had nagelaten: aan een meer privacyvriendelijke berichtendienst werken die nooit aan de data van zijn gebruikers zou raken.