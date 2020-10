Britse Netcall koopt Limburgse maker van robosoftware

Oakwood is een twee jaar oude start-up die zich toelegt op de snelgroeiende markt van ‘Robotic Process Automation’ of RPA . Dat zijn algoritmes die routinetaken van kantoorwerkers, zoals het verzamelen van data of het samenvatten van documenten, aanleren en overnemen.

Volgens het persbureau Dow Jones betaalt Netcall 1,2 miljoen euro in cash aan de Belgische oprichters, die mee overstappen naar de nieuwe eigenaar. In functie van de behaalde resultaten kan het duo een extra bedrag (earn-out) opstrijken van 1,8 miljoen euro.

Voor Oakwood biedt de overname een oplossing om te blijven voldoen aan de sterk groeiende vraag, zegt Van Eijk. ‘Bovendien zijn we complementair. We staan sterk in RPA, Netcall ook in andere automatiseringstechnologie. Ze hebben in het VK ook veel klanten in de gezondheidssector en bij de overheid.’