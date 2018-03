Britse datawaakhond neemt onderzoek Cambridge Analytica over van Facebook

Facebook stuurde maandagnamiddag een team naar de Londense kantoren van Cambridge Analytica. Het wil onderzoeken of Cambridge Analytica de contracten met Facebook heeft geschonden door persoonlijke data van 50 miljoen Amerikanen te gebruiken ten voordele van de succesvolle verkiezingscampagne van Donald Trump in 2016.

Een professor had persoonlijke data van 270.000 Facebook-gebruikers verkregen van wie hij online persoonlijkheidstesten afnam. Via hun vrienden verkreeg hij data van 50 miljoen mensen, die hij vervolgens doorspeelde aan Cambridge Analytics. Facebook beweert dat die laatste stap contractbreuk inhoudt. Cambridge Analytics beweert dat de data ondertussen zijn vernietigd.

De audit door Facebook is nu echter on hold gezet. Dat gebeurde op vraag van Elizabeth Denham, het hoofd van de Information Commissioner's Office (ICO) dat instaat voor de bescherming van de privacy en zelf een onderzoek plant.

ICO heeft maandag een huiszoekingsbevel ingediend om de servers van Cambridge Analytica uit te pluizen op zoek naar aanwijzingen van illegale praktijken. 'We willen niet dat de audit van Facebook de integriteit van ons eigen onderzoek in gevaar brengt. We bekijken ook de rol van Facebook zelf in deze affaire. Dus hebben we het gevraagd zich terug te trekken.'