'Britse investeerder mengt zich in overnamestrijd TikTok'

Een onbekende Britse investeerder heeft zich naar verluidt gemeld bij de Chinese TikTok-eigenaar ByteDance om de Amerikaanse activiteiten van de videoapp over te nemen.

De Amerikaanse bedrijven Oracle en Walmart lijken de beste kaarten te hebben om de populaire videoapp TikTok in de Verenigde Staten in te lijven. Mocht de overname onverhoopt mislukken, dan komt wellicht Centricus Asset Management in beeld, een in Londen gevestigde investeerder.

De topman van ByteDance, Zhang Yiming, zou de afgelopen weken meerdere malen een bod hebben herzien van de Britten, zeggen adviseurs op basis van anonimiteit tegen The Wall Street Journal. De zakenkrant heeft een kopie van het bod en andere documenten ingezien.

Daaruit zou blijken dat Centricus zo'n 25 miljard dollar over heeft voor de helft van de Amerikaanse activiteiten van TikTok, waarvan de waarde op 50 miljard dollar wordt geschat.

President Donald Trump wil wegens privacyredenen dat de Amerikaanse activiteiten van de app in Amerikaanse handen komen. Centricus is naar eigen zeggen bereid een nieuwe houdstermaatschappij op te richten, die voldoet aan de juridische eisen van zowel de VS als China.

Een woordvoerder van ByteDance ontkracht tegenover The Wall Street Journal de geruchten dat er gesprekken waren met Centricus, dat in 2016 werd opgericht door ex-bankiers van Deutsche Bank.

Getouwtrek

Na maandenlang getouwtrek bereikten ByteDance en het Witte Huis eind vorige maand een akkoord. Daarover hangt nog een zweem van onduidelijkheid. Weliswaar claimde Trump met Oracle en Walmart - en Amerikaanse aandeelhouders van ByteDance - de meerderheid van TikTok te ontvangen. Maar hoe die verdeling er precies zal uitzien, is niet duidelijk. Ook is onduidelijk wie het bedrijf gaat leiden. De positie van CEO is vacant, nadat de Amerikaan Kevin Mayer onlangs is vertrokken.

Ook de zorgen over de privacy van 100 miljoen Amerikaanse gebruikers zijn niet weggenomen. De filmpjes zouden worden gescreend en gecensureerd door een voormalige Chinese ambtenaar, onthulde de Britse krant Financial Times afgelopen week.

Op geopolitiek vlak wil het niet vlotten. Terwijl de Amerikaanse president vorige maand sprak van een 'fantastische deal voor Amerika', reageerde de Chinese regering ontzettend kwaad. In oorlogstaal weigerde Peking zijn fiat te geven aan de 'vuile deal'.