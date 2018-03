Broadcom trekt monsterbod op Qualcomm in na veto Trump

De grootste techdeal ooit gaat niet door. Het Singaporese chipbedrijf Broadcom staakt zijn poging om voor 142 miljard dollar zijn Amerikaanse sectorgenoot Qualcomm over te nemen nadat de Amerikaanse president Donald Trump een stokje voor de deal had gestoken.

De voorbije maanden ondernam Broadcom intense pogingen om zijn Amerikaanse concurrent Qualcomm in te lijven met een deal die de grootste ooit zou zijn in de technologiesector. Het Singaporese bedrijf had tot 142 miljard dollar veil voor Qualcomm. De combinatie van de twee zou de op twee na grootste chipmaker in de wereld creëren.