Broadcom verzekert zich van lening van 100 miljard dollar

Chipbedrijf Broadcom krijgt van een groep banken een kredietlijn van 100 miljard dollar. Dat geld dient voor de overname van zijn rivaal Qualcomm.

De Amerikaanse chipreuzen Qualcomm en Broadcom zijn in een intense overnamestrijd verwikkeld. Qualcomm stuurde Broadcom al tot twee keer toe wandelen. Vorige week nog weigerde het een bod van 121 miljard dollar.

Volgens Broadcom is dat nochtans hun 'best and final offer'. Het bedrijf heeft de financiering ervoor alvast rond: bij een groep van 12 financiële instellingen kreeg het een lening van in het totaal 100 miljard dollar.

Dat moet volstaan om het bod van 82 dollar per aandeel, waarvan 60 dollar in cash, te financieren. Volgens Qualcomm is dat bod evenwel te laag. Qualcomm is op zijn beurt bezig om de Nederlandse chipmaker NXP over te nemen voor 47 miljard dollar.

Persagentschap Reuters schrijft dat de twee bedrijven woensdag met elkaar aan tafel zitten om te praten over het overnamebod. Op 6 maart staat een aandeelhoudersvergadering gepland waarbij aandeelhouders kunnen stemmen over het bod.