Broer en zus helpen u beter ademen met tech

Ademen doen we allemaal, maar al te vaak niet goed genoeg. Wetenschapper Stefanie Broes en haar broer Michael hebben er met de start-up Moonbird hun missie van gemaakt daar een mouw aan te passen.

‘Je bent goed bezig.’ Stefanie Broes kijkt op haar gsm en knikt goedkeurend. Op haar scherm tekent zich een lijntje af, regelmatig op en neer golvend. Het is mijn hartslag, die licht versnelt als ik diep inadem, en vertraagt als ik de lucht weer uitblaas. Het tempo van de ademhalingsoefening wordt aangegeven door een klein toestelletje in mijn hand, dat regelmatig uitzet en weer krimpt. Een sensor meet mijn hartslag en vertelt me hoe goed de oefening aanslaat. Goed, zo blijkt. ‘Dat is een mooie hartslag’, lacht Broes.

Het toestelletje in mijn hand heet Moonbird en is waar biomedicus Stefanie (29) en

haar broer Michael Broes (32) het voorbije jaar hard aan gewerkt hebben. Het idee

ontstond toen de twee op een avond aan het praten waren over de vele angst- en

slaapstoornissen die ze opmerkten in hun kennissenkring. ‘Al pratend kwamen we op het idee een soort slimme stressbal te ontwikkelen’, zegt Michael, een econoom van opleiding. ‘De volgende ochtend zijn we op een productontwikkelaar afgestapt met ons idee.’

Dat idee is samen te ballen in een mission statement van één zin: Moonbird wil

mensen helpen door ze beter te doen ademen. ‘We hebben in ons lichaam twee zenuwstelsels’, legt Stefanie de wetenschappelijke kant uit. ‘Het sympatisch zenuwstelsel is de gaspedaal van ons lichaam. Als dat wordt getriggerd, gaat je hartslag omhoog, wordt bloed naar bepaalde organen gepompt, is je lichaam klaar voor actie. Het parasympatisch zenuwstelsel is de rem. Als dat gestimuleerd wordt, verlaagt je bloeddruk en vertraagt je hartslag.’

Stressfase

Bij veel mensen raakt het sympatisch systeem overbelast door de vele prikkels die ons permanent omringen. ‘Zo komen mensen in een chronische stressfase terecht, met overdosissen adrenaline en cortisol’, zegt Broes. ‘Om dat tegen te gaan kan je zelf je parasympatisch zenuwstelsel activeren. Dat kan je doen door bijvoorbeeld te sporten of te mediteren, maar ook met heel simpele, korte ademhalingsoefeningen. Daarvoor is de Moonbird ontwikkeld.’

Ademhalingsoefeningen worden al volop ingezet door artsen, kinesisten en psychologen in de strijd tegen bijvoorbeeld slaapproblemen of angstaanvallen. ‘In de praktijk blijkt dat heel goed te werken zolang je begeleid wordt, maar het wordt wat moeilijker zodra je er alleen voor staat’, zegt Broes. ‘Je hebt wel schema’s of zelfs apps die je proberen bij te staan, maar nog meer naar je gsm staren wilden we vermijden en de drempel om dat vol te houden bleek hoog.’

Daarom ontwikkelden Stefanie en Michael Broes een avocadovormig toestel dat vooral op de intuïtie inwerkt. ‘De Moonbird bevat een motortje dat uitzet en krimpt in je hand’, legt Broes uit. ‘Na een tijdje neem je dat ritme vanzelf over. Vergelijk het met een baby die ligt te slapen op je borst. Na een tijdje volg je automatisch elkaars ritme.’

Moonbird Van conceptie en ontwikkeling tot financiering en productie: Moonbird is een 100 procent Vlaams product, onderstrepen broer en zus Michael en Stefanie Broes fier. ‘We zijn er wat van verschoten hoe fijn het hier ondernemen is’, zegt Stefanie Broes. ‘We hebben mogen ondervinden dat er enorm veel ondersteuning te vinden is. Niet alleen van acceleratoren en overheden, maar ook van andere ondernemers. Overal waar we aanklopten, kregen we meteen feedback die ons vooruit heeft geholpen.’ ‘Het helpt wellicht dat onze loonkosten laag zijn om zo enthousiast te zijn’, glimlacht Michael Broes. Moonbird heeft, oprichters incluis, vijf mensen in dienst. ‘We hebben ervoor gekozen vooral met externe partners te werken. Daar is een zeker risico aan verbonden, maar het maakt ons ook erg wendbaar.’

De Moonbird komt samen met een app waarin je ademhalingsoefeningen kunt selecteren of laten programmeren door een specialist. Een sensor registreert het effect, zodat je achteraf kan kijken of de oefening al dan niet aanslaat. Die app bevat ook extra informatie en eventueel een coachende stem die je toespreekt. Maar je kan het toestel ook zonder de app alleen gebruiken, door er even mee te schudden. ‘Als je ‘s nachts wakker wordt, wil je niet eerst met je gsm bezig moeten zijn om het te gebruiken’, zegt Michael Broes.

Prototypes

Het voorbije jaar testte Moonbird verschillende prototypes uit, om eind vorig jaar een eerste lading toestellen aan klanten te bezorgen. Het bedrijf is nu aan een volgende lading op bestelling bezig. Het mikt tegen het einde van het jaar op 10.000 stuks, te koop voor 159 euro per stuk.

Om die eerste industrialisering te financieren, haalde het bedrijf al 1 miljoen dollar op, onder andere bij overheidsinstellingen als VLAIO, en imec.istart, BHIF en bij business angels, waaronder een investeringsboetiek. ‘We werken aan een tweede ronde van 1 miljoen euro om de groei verder te ondersteunen’, zegt Michael Broes. ‘En we werken tegelijk aan een derde ronde, om meteen de stap naar de VS te zetten.’