Brussels digitaal gastenboek tankt 13 miljoen euro

Proxyclick haalt een Amerikaanse investeerder aan boord om de verkoop en marketing in de Verenigde Staten te versnellen. De Brusselse scale-up helpt bedrijven bij de registratie van hun bezoekers.

Proxyclick viert zijn tiende verjaardag met een stevige kapitaalronde van 13,5 miljoen euro (15 miljoen dollar). Het geld komt van de Amerikaanse software-investeerder Five Elms Capital en de bestaande aandeelhouder Join Capital, het Duitse investeringsfonds dat de Brusselaars twee jaar geleden 3 miljoen euro toestopte.

Het bedrijf van CEO Gregory Blondeau en producthoofd Geoffroy De Cooman vervangt het papieren logboek aan de recepties van bedrijven door een app op een iPad. Dat beperkt de veiligheidsrisico’s, terwijl de privacy van de bezoeker gevrijwaard wordt. De procedure moet de bezoeker ook het gevoel geven dat hij welkom is.

Registreren en beheren

profiel Proxyclick > Maakt software voor registratie en beheer van bezoekers. App op iPad vervangt papieren logboek aan de recepties van bedrijven. > Brussels bedrijf met 50 medewerkers - verdubbelt op korte termijn. > De 13,5 miljoen euro vers geld dient om het product verder te ontwikkelen en de groei te versnellen in de VS, Proxyclicks grootste markt. > Klanten: PepsiCo, Airbnb, L’Oréal, Barco en UCB. > In tien jaar 30 miljoen bezoekers geregistreerd op 7.000 locaties in meer dan 100 landen.

‘Wereldwijd betekenen miljoenen bezoekers van bedrijven elke dag een risico voor de medewerkers, productielijnen en intellectuele eigendom van die ondernemingen. Wij helpen de risico’s in te perken’, zegt Blondeau. ‘Bezoekers die voldoen aan de eisen van het bedrijf moeten altijd toegang krijgen. De beveiliging moet zich richten op wie niet voldoet.’

Het check-inproduct - 90 euro per maand voor de basisversie - werkt naadloos samen met toegangscontrolesystemen als Lenel en C-Cure, en ook met kalenders en managementsystemen voor vergaderzalen, parking en wifipaswoorden. De bezoekers worden dus niet enkel geregistreerd, ze worden ook ‘beheerd’.

Proxyclick heeft sinds 2010 een mooie klantenportefeuille opgebouwd in meer dan honderd landen. De software hielp al 30 miljoen bezoekers registreren in 7.000 kantoren en fabrieken van onder meer PepsiCo, Airbnb, Sodexo, L’Oréal, Vodafone, Revolut, Tableau Software en een dertigtal Fortune500-bedrijven. In eigen land zijn UCB, Barco en Delaware klant.

Speeddating

100 Personeel Het personeelsbestand van Proxyclick verdubbelt van 50 naar meer dan 100.

Zijn omzetcijfer geeft Proxyclick om concurrentiële redenen niet prijs. De inkomsten gingen de jongste twee jaar maal vijf. De verse miljoenen wendt het bedrijf aan voor de verdere ontwikkeling van de software. Zo zullen watchlijsten en gezichtsherkenning voor gevoelige locaties als labo’s en industriële sites sneller worden uitgerold, geeft productdirecteur De Cooman aan.

Maar het gros van de extra middelen dient om de verkoop en de marketing te versnellen in de VS, met 40 procent van de omzet Proxyclicks grootste markt. Het personeelsbestand in het kantoor in New York verviervoudigt tot 40 en CEO Blondeau verhuist naar de Big Apple. ‘De Amerikaanse softwaremarkt voor bedrijven loopt twee jaar voor op die in de rest van de wereld. We moeten daar zitten om binnen twee jaar sterker te staan in Europa.’

De belangrijkste concurrenten zitten in de VS, Canada en het VK. Proxyclick plant ook te investeren in Azië, waar het al klanten heeft. In Singapore is een eerste medewerker aan de slag gegaan. Het totale personeelsbestand van de Brusselse onderneming verdubbelt van 50 naar meer dan 100, met het gros in het hoofdkwartier in Sint-Pieters-Woluwe. Om snel de juiste kandidaten te vinden organiseert Proxyclick volgende maand een speeddating wervingsevent.