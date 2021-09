Brusselse babysitapp geeft cryptotokens uit

Het Brusselse bedrijf Bsit, dat een internationale babysitapp runt, omarmt blockchaintechnologie voor zijn getrouwheidsprogramma. Het werkt samen met de eveneens Belgische blockchainspecialist Venly.

Gebruikers nemen een abonnement op de Bsit-app en kunnen dan in hun buurt babysitters vinden en de aanbevelingen nagaan van andere gebruikers. Betalingen aan de babysitters verlopen ook via de app. Het bedrijf integreert in de app een cryptotoken die als beloning dient voor trouwe gebruikers.

De oprichters van Bsit lieten zich bij de start zo'n zes jaar geleden inspireren door de woningverhuurapp AirBnb, in die mate dat de oorspronkelijke naam AirBsit was. Maar dat mocht niet van AirBnb, zodat de naam werd verkort tot Bsit. Dat kon niet verhinderen dat de app nu bijna 600.000 gebruikers heeft in Europa. 'We zijn gestart in Brussel, vervolgens hebben we ons op heel België gericht en dan op Nederland, Luxemburg, Frankrijk en Zwitserland', legt oprichter en CEO François Jacquemart uit. Het bedrijf ziet het Verenigd Koninkrijk en Duitsland als de volgende stappen.

De essentie Bsit heeft een app waarmee gebruikers in hun buurt babysitters kunnen vinden en inschatten.

Het bedrijf heeft een getrouwheidssysteem waarbij gebruikers en babysitters voordelen krijgen zoals kortingen en een hogere zichtbaarheid.

Voor dat systeem integreerde het Antwerpse Venly blockchaintechnologie in de app.

Gebruikers krijgen nu het Bsit-token en kunnen dat beheren in een digitale wallet.

In 2019 haalde het bedrijf nog kapitaal op en maakte het zich klaar voor verdere expansie. Het aantal werknemers steeg tot een dertigtal maar de start-up werd midscheeps getroffen door de pandemie. Het aantal medewerkers kromp tot een tiental.

Getrouwheid

'Het was niet evident gebruikers te behouden en aan te trekken', geeft Jacquemart toe. Er werd met getrouwheidspunten gewerkt die recht gaven op voordelen zoals een betere zichtbaarheid voor de babysitters en abonnementskortingen voor de klanten. Bij het vernieuwen van de app en het invoeren van nieuwe mogelijkheden leidde dat systeem tot fouten en de communicatie met ontevreden gebruikers kostte heel wat tijd.

Het is een een beloningstoken. Het is niet de bedoeling dat het speculatief wordt gebruikt. François Jacquemart CEO en medestichter van Bsit

Jacquemart was al een hele tijd geboeid door de blockchaintechnologie en besloot het Antwerpse bedrijf Venly onder de arm te nemen. Ook dat moest overigens van naam veranderen. Het heette vroeger Arkane Network. Venly wil het makkelijk maken blockchaintechnologie te integreren in projecten van andere bedrijven, ook als die geen blockchainspecialisten in huis hebben. Het kwam de jongste tijd vooral in het nieuws door samenwerkingen in de gamesector en non-fungible tokens (NFT's), digitale eigendomsbewijzen op de blockchain.

Echte wereld

Nu wordt de 'wallet' van Venly, software waarmee gebruikers hun digitale bezittingen kunnen bewaren, voor een toepassing in de 'echte wereld' gebruikt. 'Hun oplossing was gemakkelijk en op een paar dagen te implementeren', zegt Jacquemart. De wallet waarmee de gebruikers de Bsit-tokens kunnen beheren is nu geïntegreerd in de app. Dat is transparanter dan het vorige systeem en vermijdt fouten.

Marketingverantwoordelijke Yan Ketelers van Venly preciseert dat voor het token de Polygon-blockchain wordt gebruikt. 'Die heeft een heel lage energie-impact en bijna nul transactiekosten.'

Het token verkrijgt waarde op basis van voordelen zoals abonnementskortingen, de teruggave van boekingskosten en verhoogde beloningen voor het aanbrengen van nieuwe gebruikers. Babysitters kunnen dan weer rekenen op verlaagde commissiekosten en verhoogde zichtbaarheid.