Burger loopt storm tegen uitrol 5G

De voorlopige toekenning van radiospectrum voor het supersnel mobiel internet 5G oogst een storm van kritiek. Op het voorafgaande onderzoek liepen 5.000 opmerkingen binnen.

Het debat rond 5G, de opvolger van het huidige mobiel internet 4G, verhit de gemoederen. De telecomwaakhond BIPT kende woensdag voorlopige rechten toe op een van de 5G-radiobanden aan vijf bedrijven. Het gaat om de drie klassieke operatoren (Proximus, Telenet en Orange Belgium), de IT-groep Cegeka en de leverancier van kritische infrastructuur Entropia. Dat is al een kunstgreep. Geen van de vijf heeft er definitief recht op, omdat de veiling van de radioband door politieke gehakketak vertraging oploopt.

Maar de vereiste publieke consultatie in de aanloop naar de toekenning toont dat het verzet tegen 5G groot blijft. Er kwamen 5.000 opmerkingen binnen tussen 23 maart en 21 april. Dat verraste de telecomwaakhond. 'Er is veel ontevredenheid over de uitrol van 5G, dat is duidelijk', zegt Axel Desmedt van het BIPT. 'Er zijn veel negatieve reacties, onder meer na de aankondiging van Proximus om een 'light'-vorm van 5G uit te rollen. Normaal zijn dergelijke consultaties goed voor een tiental opmerkingen, vaak vanuit de sector zelf.'

Een groot deel van het verzet is georganiseerd vanuit Wallonië. De site stop5G.be, met sterke Franstalige signatuur, plaatste in april een handleiding online waarmee mensen konden reageren op de openbare consultatie van de telecomwaakhond. Die had impact, erkent de waakhond. 'De opmerkingen kwamen vooral van gemeenten of burgers in Wallonië', stelt Desmedt. Dat ligt in lijn met eerder protest. In april kondigde Proximus aan dat het 5G-hotspots zou activeren over het hele land. Er blijven nu slechts een tweetal sites in Wallonië over.

De kopzorg is straling. 'Veroorzaakt 5G elektromagnetische vervuiling? Dat is de vraag', stelt Stop5G.be-woordvoerder Paul Lannoye. De telecomwaakhond heeft daar wel geen zeg over. 'Wij hebben niet de bevoegdheid of het geld om ons daarover uit te spreken. Het is aan de regio's om zich uit te spreken over de stralingsnormen.' Er is een enorme spreidstand tussen de regio's. Brussel hanteert strikte stralingsnormen, die de uitrol van 5G de facto onmogelijk maken, Vlaanderen is heel wat soepeler.

Het burgerprotest is een nieuwe haarspeldbocht in het lastige traject naar 5G in ons land. De federale overheid en de deelstaten raken het al anderhalf jaar niet eens over de verdeling van de opbrengst van de veiling van de twee 5G-radiobanden. De eerste moest van Europa tegen eind juni onder de hamer, de tweede tegen eind dit jaar. Beide deadlines zullen we missen. De telecomwaakhond BIPT geeft de vijf bedrijven nu voorlopige rechten. '5G landelijk uitrollen zal niet lukken, in steden of op bedrijfssites wel. Het is een goed opstapje.'