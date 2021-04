Byju-Belgen zien Indiase goudklomp nog feller blinken

Het Indiase techbedrijf Byju's is nu 15 miljard dollar (12,6 miljard euro) waard. Bijna drie keer zoveel als minder dan twee jaar geleden. De families Boël en de Spoelberch wrijven zich in de handen.

Byju's is u misschien onbekend, maar de leerapp telt in India - en steeds meer daarbuiten - tientallen miljoenen gebruikers. Met de app kunnen leerlingen via een mengeling van video's, interactieve simulaties en andere inhoud oefeningen maken en zich voorbereiden op (toelatings)examens. Voor de jonge leerlingen werkt het onder het label Early Learn onder meer samen met Disney.

De coronacrisis gaf onlinespelers als Byju's de wind in de zeilen en maakte ze heel gegeerd bij investeerders, die dollartekens in de ogen krijgen bij de forse groei van de sector.

Het geesteskind van Byju Raveendran speelde daarop in door massa's vers kapitaal op te halen. Dat gebeurde onlangs opnieuw. Het edtechbedrijf zamelde 1 miljard dollar in bij een reeks investeerders, waaronder de vermogensbeheerder Baron, B Capital (het investeringsvehikel van Facebooks medeoprichter Eduardo Saverin) en het hefboomfonds XN Exponent Holding.

Byju's werd daarbij volgens de Indiase pers gewaardeerd op 15 miljard dollar. Dat is zo'n 50 procent meer dan een klein jaar geleden en dubbel zoveel als net voor de coronacrisis uitbarstte. Byju's is nu het op een na waardevolste techbedrijf in India.

Belgen

Dat is goed nieuws voor de Belgische investeringsmaatschappijen Verlinvest en Sofina , die al jaren aan boord zitten van Think & Learn (het bedrijf achter Byju's). Sofina stapte in maart 2016 in Byju's en Verlinvest een jaar later.

Toen de Boëls aan boord kwamen, werd Think & Learn gewaardeerd op 270 miljoen dollar. Toen de familie de Spoelberch een jaar later eveneens geld op tafel legde, was de waardering al opgelopen tot 600 miljoen dollar. Nu is dat respectievelijk 55 en 25 keer meer. Sofina's belang weegt voortaan 937 miljoen dollar (786 miljoen euro).

Byju's is na de jongste kapitaalronde het waardevolste techbedrijf in India na het e-commercebedijf Paytm.

De holding van de familie Boël cashte al deels op de fenomenale groei van Byju's. In het boekjaar 2020 verlaagde ze haar belang van 8,6 tot 6,25 procent. Dat bracht Sofina zo'n kwart miljard op. Hoeveel aandelen Verlinvest in handen heeft, is niet bekend.

De investering in Byju's is goed op weg om voor Sofina uit te monden in een nieuw Flipkart. Sofina passeerde enkele jaren geleden langs de kassa door zijn belang in dat Indiase e-commerceplatform te verkopen aan de Amerikaanse supermarktreus Walmart. Die telde 21 miljard dollar neer voor Flipkart.

Overnames

Byju's wil met het verse geld zijn groei financieren in de Verenigde Staten, maar ook in Europa en Azië.

Die groei gaat gepaard met overnames. Vorige zomer kocht Byju's het codeerplatform WhiteHat Jr voor 300 miljoen dollar. Begin deze maand legde het - de 'bricks & clicks'-logica indachtig - in cash en aandelen 1 miljard dollar (851 miljoen euro) op tafel voor Aakash Educational Services. Dat is een Indiase keten van 200 centra waar studenten zich kunnen voorbereiden op de toelatingsexamens voor een ingenieurs- of geneeskundestudie. En volgens de Indiase pers staat Byju's dicht bij de overname van sectorgenoot Toppr.

Oprichter Byju Raveendran liet onlangs weten dat hij 'binnen 18 à 24 maanden' een beursgang overweegt voor Byju's.