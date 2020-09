'ByteDance maakt van TikTok Amerikaans bedrijf'

Het socialemediabedrijf wordt Amerikaans met een meerderheidsbelang voor het Chinese ByteDance en minderheidsparticipatie voor de Amerikaanse softwarereus Oracle.

Met het plan krijgt Oracle een belang in alle activiteiten van TikTok en dus niet alleen die in de Verenigde Staten. Dat melden The Wall Street Journal en de Financial Times. Ook andere investeerders zouden een minderheidsaandeel kunnen nemen.

Het Chinese ByteDance behoudt een meerderheidsaandeel, wat in tegenspraak lijkt met de eisen van de Amerikaanse regering. Wel gaat TikTok de gebruikersgegevens in de VS opslaan.

De Amerikaanse president Donald Trump liet weten dat hij vernomen had dat een deal tussen ByteDance en Oracle dichtbij was. De toezichthouder voor buitenlandse investeringen in de VS (CFIUS) zou dinsdag nog een beslissing nemen over de plannen.

Bytedance onderhandelde met verschillende partijen waaronder Microsoft om TikToks Amerikaanse activiteiten van de hand te doen sinds president Trump vorige maand heeft gedreigd om de videoapp te verbieden als die niet wordt verkocht.