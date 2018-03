CEO Cambridge Analytica: 'Als het moet, stap ik op'

In zijn eerste reactie op de ophef rond het datamisbruik zegt Alexander Nix, de CEO van Cambridge Analytica, dat hij ontslag zal nemen als dat het beste is voor zijn bedrijf.

Nix praatte met The Times na de uitzending van een documentaire over zijn bedrijf op Channel 4. Daarin komt Cambridge Analytica nog meer in opspraak dan al het geval was sinds de onthullingen over datamisbruik van afgelopen weekend.

In de documentaire zegt Nix aan undercoverjournalisten dat hij politieke klanten kan helpen om verkiezingen te winnen met meer dan enkel de doorgedreven data-analyse waarin Cambridge Analytica claimt uitzonderlijk goed te zijn.

Hij suggereert dat hij ook corruptie en seksschandalen in scène kan zetten die tegenstanders in een slecht daglicht stellen. Zo stelde hij voor om jonge Oekraïense vrouwen op politieke tegenstanders af te sturen.

'Mijn toekomst bij het bedrijf is een beslissing van de raad van bestuur', zei Nix maandagavond aan The Times. Over een eventueel vertrek zei hij: 'Als het het bedrijf helpt, dan is dat de juiste beslissing.'

Donald Trump en 'Leave'

Cambridge Analytica vormt de spil van de affaire rond misbruik van Facebook-data voor politieke doeleinden. De datafirma gebruikte persoonlijke gegevens van miljoenen Facebook-gebruikers die het onder valse voorwendsels verkreeg. Daarmee stelde het 'psychografische' profielen op van individuele kiezers om ze heel gericht te kunnen benaderen.

Het bedrijf van Nix werkte onder meer voor de verkiezingscampagne van Donald Trump in de VS en voor het Leave-kamp bij het brexitreferendum.

De documentaire over Cambridge Analytica.

Volgens Nix wordt zijn bedrijf onder vuur genomen omdat hij voor Trump werkte. 'Verkiezingen zijn polariserend. Als je een verkiezing wint voor een kandidaat als Trump, vervreemd je je van 100 miljoen mensen. Daarom ben je bij uitbreiding meteen de duivel.'

Nix zegt ook dat hij nooit de duistere tactieken, waarover hij in de documentaire opschept, heeft gebruikt.

Onafhankelijk onderzoek

'Ik denk dat we zeker een heel goed onderzoek nodig hebben over wat er is gebeurd, waarschijnlijk een onafhankelijk onderzoek door een zeer geloofwaardig iemand. Het gaat ons veel geld kosten, maar we moeten een doorlichter of een advocatenkantoor aan boord halen.'