CEO Chinese e-commercereus even gearresteerd

Liu Qiangdong, de oprichter en CEO van het Chinese internetbedrijf JD.com en een van de rijkste Chinezen, is afgelopen weekend in de VS gearresteerd na een beschuldiging van aanranding.

Liu Qiangdong (45), die ook de Engelse naam Richard gebruikt, werd zaterdag in Minnesota gearresteerd door de lokale politie nadat hij werd beschuldigd van de aanranding van een studente. Even later werd hij weer vrijgelaten.

Volgens het bedrijf is de zaak afgehandeld. 'Tijdens een zakenreis naar de Verenigde Staten werd meneer Liu ondervraagd door de politie in verband met een ongegronde beschuldiging', zegt JD.com in een verklaring. 'De politie zag snel in dat de claim tegen hem niet substantieel was. Meneer Liu kon nadien verdergaan met zijn zakelijke activiteiten.'

De politie liet aan Amerikaanse media echter weten dat het onderzoek in volle gang is. Volgens de politie werd Liu enkel vrijgelaten in afwachting van een formele klacht.

Internetberoemdheid

JD.com is na Alibaba het grootste Chinese e-commercebedrijf. Het noteert op de beurs van New York en heeft een marktwaarde van zo'n 46 miljard dollar. Onder meer Tencent, Walmart en Alphabet zijn aandeelhouder. Liu is oprichter en CEO van JD.com en met een vermogen van omgerekend 10 miljard dollar een van de rijkste Chinezen.