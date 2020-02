CEO EVS: 'We zien mooie groei in e-games'

De Luikse beeldtechnologiegroep EVS wordt getroffen door de malaise in de klassieke mediasector waar klanten hun investeringen terugschroeven. CEO Serge Van Herck ziet in e-games een nieuw goudhaantje.

U waarschuwt voor een pittig jaar ondanks een stevige sportzomer. Wat is er aan de hand?

Serge Van Herck: 'Het klopt dat even jaren voor EVS meestal goede jaren zijn. Ook dit jaar verwachten we een sterke omzetbijdrage van grote sportevenementen als de Olympische Spelen en het EK Voetbal. Maar het plaatje is toch wat meer troebel, waardoor we voorzichtig willen zijn. Er is de onzekerheid over het coronavirus. We weten nog altijd niet wat de precieze impact zal zijn op de Spelen in Tokio. Voorlopig staan de lichten van de Wereldgezondheidsorganisatie nog op groen, maar we moeten op alles voorbereid zijn. Grote evenementen als de Spelen zijn goed voor 12 tot 14 miljoen euro omzet, zo'n tiende van onze omzet.'

Voor welke uitdagingen staat de mediasector?

Van Herck: 'We voelen de kostendruk bij klassieke mediabedrijven en bij onze klanten die aan hen televisiediensten leveren, zoals NEP, Euro Media Group en Videohouse. In plaats van apparatuur aan te kopen evolueren ze naar een model waarbij ze materiaal huren. Onze technologie wordt ook efficiënter gebruikt. In plaats van één voetbalmatch per dag kan onze technologie 's ochtends in Parijs Saint-Germain gebruikt worden en 's avonds in Barcelona bijvoorbeeld.'

'We zien een toenemende trend dat klassieke zendwagens (OB's, of Outside Broadcasters, red.) worden ingeruild voor kleine studio's op eventlocaties, zoals stadions of concertzalen, op voorwaarde dat er glasvezelnetwerken aanwezig zijn. Dat komt omdat bedrijven niet meer graag grote camions de baan op sturen. Onze technologie zit ook in die kleine studio's, maar voor hun uitrusting wordt vaak minder materiaal afgenomen dan voor de inrichting van een volledige zendwagen.'

Waar ziet u nog het meeste groeipotentieel?

Van Herck: 'In onze Live Audience Business. Daar zien we mooie groeipolen in de markt van de e-sports of van grote gamekampioenschappen die steeds vaker live in beeld gebracht worden. We sloten al mooie contracten en blijven daarop inzetten. We kunnen ook meer toegevoegde waarde creëren in dat segment omdat we daar als volledige end-to-endpartner optreden en we mee kunnen nadenken over de noden van onze klant. Onze meer klassieke klanten zoals de televisiedienstenbedrijven hebben veel eigen expertise in huis en bestellen vaak maar enkele onderdelen in plaats van volledige oplossingen.'

In januari was er het verrassende vertrek van bestuurder Tom Bamelis, die voor Ackermans & van Haaren in het bestuur zat. Zit AvH nog in het kapitaal?