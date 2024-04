CEO Google DeepMind maakt zich zorgen over hype rond AI

Demis Hassabis, de CEO van het AI-lab Google DeepMind, waarschuwt in een interview voor de cryptoachtige hype rond artificiële intelligentie.

De miljarden dollars die sinds de lancering van de conversatiebot ChatGPT naar start-ups en producten rond artificiële intelligentie (AI) vloeien, leiden tot een reeks hypes en misschien ook tot fraude zoals je die ziet in hypes zoals crypto. Die opmerkelijke waarschuwing liet DeepMind-oprichter Demis Hassabis (47) dit weekend optekenen in de Britse zakenkrant Financial Times.

Hassabis is een van de bekendste en belangrijkste stemmen in de wereld van AI. De zoon van een Grieks-Cypriotische vader en een Chinees-Singaporese moeder was als kind een schaakkampioen en verwoed gamer. Op zijn 17de ontwikkelde hij de game 'Theme Park', die miljoenen keren werd verkocht. Na zijn studies computerwetenschappen in Cambridge richtte hij het videogamebedrijf Elixir Studios en doctoreerde hij in de cognitieve neurowetenschappen, meer bepaald rond verbeelding en geheugen.

In 2010 richtte Hassabis met Shane Legg en Mustafa Suleyman het AI-onderzoekscentrum DeepMind op. Het trio wilde technologie eerst leren om oude games te spelen en dat uitbreiden naar een AI-systeem dat voor alles kan worden gebruikt. In 2014 werd DeepMind voor 500 miljoen dollar verkocht aan Google.

We staan misschien aan het begin van een nieuwe gouden tijd van wetenschappelijke ontdekkingen. Demis Hassabis Medeoprichter van DeepMind

Daarna ontpopte het labo zich tot een pionier in AI. Met AlphaGo ontwikkelde het een programma dat in 2016 de wereld verbaasde door de Zuid-Koreaanse wereldkampioen Lee Sedol in het bordspel go te verslaan. Go geldt als een van de meest complexe bordspellen ter wereld.

In 2021 lanceerde DeepMind AlphaFold, een algoritme dat voorspelt hoe eiwitten eruitzien. Het biedt een oplossing voor een probleem waarmee biologen al decennia worstelen. DeepMind wil AI gebruiken om andere gebieden van de biologie te onderzoeken en research naar nieuwe geneesmiddelen te versnellen. Volgens Hassabis was het altijd zijn doel AI te gebruiken 'als ultiem gereedschap voor de wetenschap'. Vorige week werd de Brit nog geridderd vanwege van zijn verdiensten voor de wetenschap.

Sinds vorig jaar is Hassabis CEO van Google DeepMind, de fusie van DeepMind en Google Brain. Met die krachtenbundeling gaat Google de concurrentiestrijd aan met OpenAI, de maker van ChatGPT en een bondgenoot van de softwaregroep Microsoft. Die haalde vorige week Mustafa Suleyman, Hassabis' medestichter van DeepMind, binnen als chef van de nieuwe afdeling Microsoft AI.