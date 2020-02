CEO X-Fab ziet 'prille tekenen van herstel'

Na een zwak vierde kwartaal verwacht de Belgische chipbakker X-Fab een omzetgroei van zo'n 10 procent in 2020.

De Belgische chipbakker X-Fab, een toeleverancier van zusterbedrijf en chipontwikkelaar Melexis, behaalde in het vierde kwartaal van vorig jaar de vooropgestelde omzetverwachting. Dat blijkt uit de kwartaal- en jaarcijfers die het bedrijf dinsdag nabeurs bekendmaakte.

De omzet bedroeg in het vierde kwartaal 113,4 miljoen dollar, binnen de verwachte vork van 111 à 118 miljoen dollar, al is dat wel een daling van 17 procent ten opzichte van het jaar voordien. De brutobedrijfswinst (ebitda) dook in het vierde kwartaal 2,6 miljoen dollar in het rood. X-Fab sloot het kwartaal af met een negatieve ebitda-marge van min 2,3 procent, onder de verwachting van 1 à 7 procent.

Over het hele jaar 2019 klokte X-Fab af op een nettoverlies van 49,1 miljoen dollar, tegenover een winst van 22,6 miljoen dollar het jaar voordien, en een omzet van 506,4 miljoen dollar, een daling van 14 procent. De grote boosdoener was vooral de slabakkende automarkt. De afdeling Automotive is de grootste tak van X-Fab.

'We zagen de eerste twee maanden een toename in de bestellingen' Rudi De Winter CEO X-Fab

Toename in bestellingen

Toch ziet X-Fab-topman Rudi De Winter 2020 hoopvol tegemoet. 'In het vierde kwartaal begonnen we tekenen van herstel te zien', zegt de echtgenoot van Melexis-CEO Françoise Chombar. 'Niet alleen zagen we de nieuwe bestellingen toenemen, maar ook meer en meer klanten die snelle leveringen vragen, wat wijst op lage inventarisniveaus in de aanvoerketen.'

X-Fab verwacht in het eerste kwartaal van dit jaar 125 à 132 miljoen dollar omzet, met een ebitda-marge van 6 à 10 procent. Voor het hele jaar verwacht De Winter een omzetgroei van zo'n 10 procent en een ebitda-marge van 10 à 15 procent. Hij verwacht veel van de tak siliciumcarbide (SiC), die vanuit het labo in het Texaanse Lubbock onder meer ingezet wordt om ingebouwde opladers van elektrische auto's compacter en lichter te maken.