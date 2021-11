CEO-duo wil snel gaan met Barco 2.0

An Steegen en Charles Beauduin leggen de lat hoog aan de start van hun loopbaan als co-CEO's van Barco. De ambitie is in twee jaar de rendabiliteit te verdubbelen.

'No Time To Die.' Aan het einde van de presentatie die Barco-CEO's An Steegen en Charles Beauduin dinsdag aan analisten en pers gaven, was geheim agent James Bond plots prominent aanwezig. Een verwijzing naar de hoogtechnologische filmprojectoren van Barco, die de jongste Bond-prent in duizenden zalen tonen. Maar ook een knipoog naar de plannen van het CEO-duo.

''No Time To Die', dat slaat ook op ons', zei Beauduin. 'Het wil zeggen dat we geen tijd te verliezen hebben. Dat het snel moet gaan. We zitten in een hoogtechnologische markt, waar alles snel schuift. Dan mag je niet te traag gaan.'

Dat advies slaan de co-CEO's zelf niet in de wind. Sinds deze zomer bekend werd gemaakt dat Steegen en Beauduin de teugels van Jan De Witte overnemen, zaten ze allesbehalve stil. Vorige maand werd een grootschalige reorganisatie van de structuur voorgesteld, die het bedrijf een nieuw elan moet bezorgen. Waarom dat nodig was, werd dinsdag nog eens uitgebreid toegelicht.

Schermvullende weergave Ann Steegen.

Te log

De analyse die het duo de voorbije maanden maakte, kwam erop neer dat het 'oude' Barco in de weg werd gezeten door een te complexe structuur, waarin informatie te traag doorstroomde, beslissingen te traag werden genomen en er te veel ruimte was om verantwoordelijkheid af te schuiven.

Daar maken Beauduin en Steegen komaf mee door de verantwoordelijkheid voor marketing en verkoop mee bij de teams te leggen die aan onderzoek en ontwikkeling en productie doen. Zo moet info uit de markt sneller doorstromen, wat het bedrijf wendbaarder moet maken.

Keuzes maken

Schermvullende weergave Charles Beauduin. ©BELGA

In de analyse van Steegen en Beauduin kwamen nog andere pijnpunten naar voren. Volgens hen vloeit in onderzoek en ontwikkeling te veel geld naar incrementele innovatie - kleine aanpassingen aan een product - in plaats van naar mogelijk grote productinnovaties met dito marges. Dat willen ze snel aanpakken. Daarin zullen geen taboes bestaan, klonk het.

Volgens Steegen en Beauduin legde ook de coronapandemie enkele pijnpunten bloot, zoals de fragiliteit van de aanvoerketens en dat het productieproces nog fors valt te optimaliseren. Ook een onderbenutting van China als afzetmarkt kwam aan bod, een markt waar Beauduin zich persoonlijk over zal buigen. 'We willen daar een gelijkaardig marktaandeel als in andere delen van de wereld', zei de CEO.

Het Barco 2.0 dat die zwaktes aanpakt, moet in staat zijn op lange termijn een grote groeisprong te maken, maakten Steegen en Beauduin zich sterk. Dat moet ook de rendabiliteit snel ten goede komen. Het duo presenteerde meteen een financiƫle doelstelling voor de middellange termijn: een ebitda-marge (brutobedrijfswinst) van 14 tot 17 procent tegen 2023. Ter vergelijking: voor dit jaar mikt Barco nog op een ebitda-marge van 'meer dan 7,5 procent'.