CMB stapt in groot waterstofproject in Japan

De Belgische scheepvaartgroep CMB gaat samen met het Japanse conglomeraat Itochu en de Japanse waterstofproducent Nippon Coke een groot waterstoftankstation bouwen op het Japanse eiland Kyushu.

'De twee Japanse bedrijven willen tegen 2023 een heel groot maritiem en industrieel waterstoftankstation bouwen en zochten ons aan voor onze expertise', zegt CEO Alexander Saverys van CMB. 'Het is vergelijkbaar met wat we bouwen aan het Eilandje in Antwerpen, vlakbij het Havenhuis. Daar zullen tegelijk schepen, auto's, bussen en trucks waterstof kunnen tanken. Uniek. Mogelijk wordt het Japanse station nog groter.'

Het Antwerpse waterstoftankstation is uitgerust met een elektrolyser van 1,2 megawatt om de elektriciteit om te zetten in waterstof. De verwachte productie voor het Japanse station bedraagt 500 ton waterstof per jaar. 'Naar waterstofnormen is dat heel veel', zegt Saverys. 'Er kan worden opgeschaald naar 20.000 ton.'

De Japanse partners van CMB willen tegelijk verschillende concrete toepassingen uitrollen. Saverys: 'Ook daarvoor kijken ze naar onze knowhow. In april lanceren we in Japan officieel de HydroBingo, onze ferry op waterstof voor 80 passagiers. Dat opent perspectieven, want Japan heeft duizenden ferry's. We hebben ook schepen die bemanningen aan boord brengen van windmolenparken. Het eerste daarvan op waterstof wordt in juli in Europa gelanceerd.'

'Voor de Antwerpse haven bouwen we de Hydrotug, de eerste sleepboot die voor 85 procent wordt aangedreven door waterstof. Hij wordt naar verwachting in 2022 operationeel. De twee Japanse partners willen gelijkaardige vaartuigen op waterstof bouwen voor lokaal gebruik.'

Ze onderzoeken volgens Saverys ook waterstoftoepassingen in rollend materieel aan land, zoals trucks, straddle carriers - kraanwagens - en grote graafmachines. 'Ook daarin hebben we expertise.'

Japan ziet waterstof volgens Saverys als de sleuteltechnologie om koolstofneutraal te worden. 'Vooral in de scheepvaartindustrie wordt het gebruik van motoren die waterstof en ammoniak kunnen verbranden als een dringende kwestie beschouwd. Voor ons is dat project belangrijk, omdat Itochu zijn waterstofprojecten wil uitbreiden naar de rest van Azië.' Over de investeringen die ermee gepaard gaan wil Saverys niets zeggen. 'Daarvoor is het nog te vroeg.'