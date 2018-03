Cambridge Analytica: de datafirma die uw gedrag wil veranderen

Cambridge Analytica verkreeg data van miljoenen Facebook-profielen om heel gericht mensen te beïnvloeden. Hoe gaat het veelbesproken bedrijf te werk?

'Door data gedreven gedragsverandering leveren.' Zo omschrijft Cambridge Analytica zijn missie op zijn website. Het Britse data-analysebedrijf zegt dat het zowel voor politici als voor bedrijven gedrag van mensen kan beïnvloeden door een mix van technologie en psychologie. Op basis van analyse van grote hoeveelheden data over consumenten kan het profielen opstellen van mensen om ze individueel te benaderen.

En daarin is het behoorlijk succesvol. CA is al langer bekend vanwege zijn medewerking aan de campagnes van Donald Trump en die van het Leave-kamp in het Brexit-referendum. Maar de firma, opgericht in 2013, komt nu in opspraak vanwege haar rol in het misbruik van private gegevens van 50 miljoen Facebook-gebruikers voor electorale doeleinden.

50 miljoen profielen

Alexander Nix, de CEO van Cambridge Analytica, legt de methodologie van het bedrijf uit.

CA kreeg namelijk een schat aan data van academicus Aleksander Kogan toebedeeld. Die had, onder het mom van een wetenschappelijk project voor zijn bedrijf Global Science Research, een online persoonlijkheidstest gelanceerd via Facebook waarop 270.000 mensen aan deelnemen. Volgens de regels van Facebook kreeg hij daardoor toegang tot de persoonlijke informatie van alle deelnemers én van hun connecties: in totaal goed voor 50 miljoen profielen.

Wat die mensen niet wisten, en wat in strijd is met de regels van Facebook, is dat Kogan die gegevens vervolgens doorsluisde naar CA. De datafirma gebruikte op haar beurt de databases om een model te bouwen te doen waar het goed in is: gedrag beïnvloeden in het stemhokje.

‘Een full service propagandamachine.’ Zo noemt Christopher Wylie, de klokkenluider die het datamisbruik meldde aan The Guardian en The New York Times, zijn ex-werkgever.

Steve Bannon

CA werd opgericht in 2013 in de schoot van SCL, een ander Brits bedrijf gespecialiseerd in strategische communicatie, met geld van Robert Mercer, een conservatieve Amerikaanse miljardair die zijn fortuin onder meer inzet om Republikeinse kandidaten te steunen. Een van de grondleggers is Steve Bannon, de ex-strateeg van Donald Trump, in de raad van bestuur van CA zetelde van 2014 tot 2016.

‘Data drijft alles wat we doen’, zegt CA op zijn website. Het bedrijf heeft een commerciële tak, waarin het bedrijven helpt met gerichte marketing, en een politieke, waarin het politici helpt om verkiezingen te winnen. ‘Wij vinden kiezers en bewegen ze tot actie’, luidt het. Zo werkte het bedrijf al mee aan verkiezingscampagnes van Colombia over Zuid-Afrika tot Maleisië en zelfs Italië. En in de VS uiteraard, waar Republikeinen Ben Carson, Ted Cruz en Donald Trump op de firma beroep deden.

Daarvoor gaat CA aan de slag met de kruimels die we achterlaten op het internet. Elke like, elke inschrijving op een nieuwsbrief, elke interactie op sociale media laat sporen na. Een bedrijf als CA slorpt die data op – ook op ongeoorloofde manieren, blijkt nu – en laat er zijn analytische modellen op los.

Psychometrie

Hier komt het werk van CA op het terrein van de psychologie. De modellen van CA zijn gebaseerd op onderzoek van de Britse datawetenschapper en psycholoog Michal Kosinski, verbonden aan de universiteit van Cambridge. Hij gebruikt psychometrische ‘OCEAN’-scores om mensen onder te verdelen in verschillende profielen. OCEAN staat voor Openness to experience, Conscientiousness, Extraversion, Agreeableness en Neuroticism.

Dat laat CA toe om een doelpubliek veel specifieker te benaderen. Wie zich enkel beperkt tot demografische gegevens (woonplaats, ras, geslacht, etc.) gaat ervan uit dat alle vrouwen tussen 45 en 50 of alle migranten in Brussel op gelijkaardige manier beslissingen nemen. CA daarentegen claimt dat het van elke consument/kiezer psychologische profielen kan opmaken.