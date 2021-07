Charles Beauduin en An Steegen nieuwe CEO's van Barco

Een van de meest succesvolle ondernemers van de afgelopen decennnia, Charles Beauduin, neemt samen met An Steegen de dagelijkse leiding van Barco over van Jan De Witte.

Zondag vindt een raad van bestuur plaats bij beeldvormingsgroep Barco. Daar wordt formeel beslist dat Charles Beauduin, voorzitter van de raad van bestuur en eigenaar van weefgetouwenproducent Vandewiele, en bestuurslid An Steegen, CTO bij Umicore, CEO's worden van het beursgenoteerde bedrijf uit Kortrijk.

Charles Beauduin is een van de meest succesvolle ondernemers van de voorbije decennia. Hij bouwde de textielmachineproducent Vandewiele, die hij in 1993 met zijn vader kocht, uit tot een wereldspeler die ook technologie levert aan bedrijven zoals Mercedes en Volvo. Beauduin staat bekend om zijn onvoorwaardelijke geloof in technologische vooruitgang. Enkel op die manier kan de maakindustrie volgens hem in Europa overleven.

An Steegen is minder bekend bij het grote publiek, maar kan heel wat adelbrieven voorleggen. Voor Steegen in 2018 aan de slag ging bij materialen- en technologiegroep Umicore, was de Limburgse tien jaar lang verantwoordelijk voor de ontwikkeling van chiptechnologie bij IBM in New York. Nadien werkte ze ruim zeven jaar bij de Leuvense onderzoeksinstelling imec. Ze zetelt ook in de raad van bestuur van Barco.

Halfjaarcijfers

Huidig CEO Jan De Witte moet plaats maken voor het duo. Hij drukte de voorbije jaren zijn stempel door in te zetten op managementsdiscipline. De Witte plukte ook de vruchten van innovaties die door zijn voorganger Eric Van Zele in gang werden getrapt. Denk aan Clickshare, de vergaderingstool die tegenwoordig in meer dan 800.000 vergaderzalen gebruikt wordt.

De Witte slaagde erin om de brutobedrijfswinst (ebitda) van 107 miljoen euro in 2017 naar 153 miljoen in 2019 euro te doen stijgen. Het bruto dividend steeg van 2,1 naar 2,65. euro.

De verwachting is dat innovatiefanaat Beaudoin en chipspecialist Steegen een nieuwe technologische wind laten waaien.

De beeldvormingsgroep werd midscheeps geraakt door corona. Het goudhaantje Clickshare veranderde in korte tijd van goudhaantje in een kopzorg. Ook het feit dat de cinema's en evenementen de deuren gesloten moesten houden en dat ziekenhuizen het hoofd moesten bieden aan corona in plaats van na te denken aan digitale innovatie zorgde voor een verschrikkelijk jaar 2020.

Barco geeft maandagochtend naar goede gewoonte de aftrap in Brussel met volledige halfjaarcijfers. Ondanks een relatief bemoedigende kwartaalupdate in april legt de analistenconsensus de lat niet bijster hoog. De lockdowns in het voorjaar in grote delen van de wereld bleven de activiteit temperen.

De verwachting is dat innovatiefanaat Beaudoin en chipspecialist Steegen een nieuwe technologische wind laten waaien. De vraag is ook of de machtswissel tot verdere toenadering leidt tussen Vandewiele en Barco, iets dat Beaudoin in een eerder gesprek niet uitsloot. Hij wilde geen commentaar kwijt bij zijn nieuwe rol.