ChatGPT Plus nu ook in België

ChatGPT Plus, de premiumversie van de snelgroeiende chatbot, is sinds dit weekend beschikbaar in België en Nederland. Gebruikers die zich aanmelden bij de slimme chatbot ChatGPT krijgen een updatebericht te zien met de boodschap dat ChatGPT Plus in hun land beschikbaar is. De premiumdienst belooft een vlotte toegang tot de chatbot, ‘ook op piekmomenten’, snellere responstijden en prioritaire toegang tot nieuwe functies en verbeteringen.