Chauffeurstekort duwt Uber dieper in het rood

Het deelplatform moet steeds dieper in de buidel tasten om chauffeurs aan zich te binden, waardoor het operationele verlies in het tweede kwartaal over het half miljard dollar heen gaat.

Het operationele verlies van 509 miljoen dollar bij Uber was aanzienlijk meer dan waar analisten vooraf rekening mee hadden gehouden. Zij hadden een operationeel verlies van hooguit 325 miljoen dollar voorspeld.

Uber-CEO Dara Khosrowshahi noemt als belangrijkste reden voor het hogere verlies de premies die het bedrijf moet uitdelen om taxichauffeurs en maaltijdbezorgers aan zich te blijven binden. Die stappen steeds vaker over naar Uber-concurrenten met betere arbeidsvoorwaarden.

Uber gebruikt een nogal ruime definitie van zijn operationele winst om aan te geven hoe het met het bedrijf gaat. En zoals voorspeld belooft CEO Khosrowshahi nu opnieuw beterschap op korte termijn. In het derde kwartaal moet het operationele verlies al dalen tot 100 miljoen dollar, waarna in het vierde kwartaal voor het eerst zwarte cijfers moeten kunnen worden geschreven. Iets wat concurrent Lyft overigens al in het eerste kwartaal lukte.

Het voorbije kwartaal werd voor 21,9 miljard dollar ritten gereden door Uber-chauffeurs en maaltijden geleverd door Uber-bezorgers. Dat is twee keer zoveel als hetzelfde kwartaal vorig jaar. Maar veel zegt dat niet omdat het tweede kwartaal van 2020 in volle lockdown viel.

Uber werd in de coronacrisis overeind gehouden door de boom in maaltijdleveringen. Die compenseerde voor een deel het bijna volledig wegvallen van de inkomsten uit de taxiapp. Ondertussen trekken de taxidiensten weer stevig aan, maar waarschuwt het management wel dat de oprukkende deltavariant van het coronavirus het broze herstel in de knop kan breken. De explosieve groei van Uber Eats het afgelopen jaar is ondertussen stilgevallen. Tussen het eerste en tweede kwartaal was er nauwelijks groei.

Overnames

Ondertussen is Uber stevig aan het investeren in de overnames van concurrenten die spullen vervoeren. Vorige maand werd de transportapp Transplace voor 2,25 miljard dollar overgenomen en eerder al kocht Uber voor 1,1 miljard dollar Drizly, een alcoholbezorgdienst. 'Je ziet dat het slagveld zich aan het verplaatsen is naar het terrein van bedrijven die kunnen beloven alles binnen twee uur te bezorgen', zegt analist Ron Josey van JMP Securities.