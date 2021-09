China doet handel in cryptomunten helemaal in de ban

Peking draait de cryptowereld verder de duimschroeven aan. De Chinese centrale bank meldt dat alle transacties met virtuele munten voortaan illegaal zijn. Ook buitenlandse handelsplatformen die in China actief zijn overtreden de wet.

In een mededeling op de site van de Chinese centrale bank laten de belangrijkste financieeltoezichthouders en het ministerie van Openbare Veiligheid verstaan dat ze de handel in virtuele munten zoals bitcoin of ethereum volledig in de ban doen.

'Transacties gelinkt aan crypto zijn onwettige financiële activiteiten', staat in de verklaring, die een hele waslijst onwettige handelingen opsomt. Het gaat van virtuele munten kopen met fiatgeld of andere cryptomunten tot het uitgeven van tokens of andere financieringsmethodes.

Chinezen kunnen voortaan niet meer op buitenlandse cryptolatformen handelen om het verbod in eigen land te omzeilen.

De Chinese centrale bank geeft expliciet mee dat ook de financiële diensten die buitenlandse handelsplatformen aanbieden als een illegale financiële activiteit worden gezien. In mensentaal betekent dat dat de Chinezen niet meer op buitenlandse platformen kunnen handelen om het verbod in eigen land te omzeilen.

Sluipweg dichtgooien

Het is lang niet de eerste keer dat Peking de bitcoin & co. keihard aanpakt. Vijf jaar geleden had de overheid het al verboden om met traditionele valuta virtuele munten te kopen. Nu wordt het ook onmogelijk om dat met andere cryptomunten te doen. Dogecoin kopen met bitcoins zal voortaan illegaal zijn in China.

Al lijkt de aankondiging van vrijdag vooral bedoeld om de sluipweg te blokkeren waarlangs Chinezen nog in virtuele munten konden handelen nadat de overheid in mei de regelgeving had verstrengd.

De centrale bank had toen aangekondigd dat digitale munten niet konden worden gebruikt als betaalmiddel en dat financiële bedrijven geen diensten mochten aanbieden die gelinkt zijn aan cryptomunten. In de maanden daarop gingen veel investeerders via buitenlandse platformen in virtuele munten handelen.

Bitcoin & co. onder druk

Volgens de Chinese centrale bank worden de duimschroeven strakker aangedraaid omdat de voorbije maanden fors meer werd gespeculeerd. 'Dat verstoort de economische en financiële orde en voedt illegale en criminele activiteiten zoals gokken, illegaal fondsen werven, fraude, piramidespelen en witwassen. Dat brengt de veiligheid van de bevolking ernstig in gevaar.'