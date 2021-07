China draait taxiapp Didi duimschroeven aan

De Chinese autoriteiten hebben appstores verplicht de populaire taxiapp Didi te verwijderen. Het is een klap voor het bedrijf dat vorige week debuteerde op de beurs in New York.

De Chinese cyberwaakhond CAC kondigde zondag aan dat de taxiapp Didi niet langer beschikbaar is in de appstores. Dat gebeurde omdat de autoriteiten het bedrijf verdenken van schending van de privacy. Didi zou illegaal persoonlijke gegevens van klanten hebben verzameld.

In een reactie zei Didi dat het geen nieuwe klanten meer registreert. Maar wie de app al heeft gedownload, kan wel nog gebruik maken van de taxidienst. En dus kunnen de directe gevolgen van het verbod vrij beperkt zijn. Veel Chinezen hebben de app sowieso al op hun smartphone staan. Didi is goed voor 90 procent van alle onlineboekingen in China.

De timing van de demarche is opmerkelijk. Didi Chuxing, zoals het bedrijf voluit heet, maakte vorige week woensdag een succesvol debuut op de beurs van New York. Het haalde toen 4,4 miljard dollar op, waardoor het gewaardeerd werd op 73 miljard dollar. Het was de grootste buitenlandse beursgang in New York sinds die van de Chinese techreus Alibaba in 2014.

Dubbel verhaal

Het onderzoek naar Didi is een nieuw signaal dat de Chinese autoriteiten hun greep op de snelgroeiende techsector wil versterken. Het is een dubbel verhaal: Peking rekent op techbedrijven om uit te groeien tot een hypermoderne economische grootmacht, maar terzelfdertijd is er de vrees dat die bedrijven te machtig worden en het communistische regime zullen ondermijnen.

Illustratief is de manier waarop het regime Alibaba aanpakte. Het bedrijf van Jack Ma - die jarenlang het boegbeeld was van de Chinese techsector - kreeg in april een recordboete van omgerekend 2,3 miljard euro wegens monopolievorming. En in november hielden de toezichthouders de gehypete beursgang tegen van Ant Group, de fintechgroep van Alibaba.