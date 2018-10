China infiltreerde met microchips bij Amazon en Apple

De bedrijven ontkennen dat ze bespioneerd werden.

Zo'n 30 Amerikaanse bedrijven zijn het slachtoffer geworden van een grootscheeps Chinees spionage-offensief. Dat blijkt uit een artikel dat Bloomberg Businessweek donderdag publiceerde op basis van getuigenissen van 17 personen, onder wie medewerkers van de Amerikaanse inlichtingendienst, Amazon en Apple. Met een piepkleine chip kreeg China toegang tot belangrijke bedrijfsgeheimen en overheidsnetwerken.

De technologiereus Amazon kwam de spionagechips, die niet groter dan een rijstkorrel zijn, in 2015 op het spoor tijdens een veiligheidsonderzoek voor de uitbouw van zijn clouddienst Amazon Web Services. Het verwittigde meteen de FBI, die een onderzoek startte dat tot vandaag voortduurt.

Microsoft van de hardwarewereld

Het onderzoek leidde volgens Bloomberg Businessweek naar de hardwaregigant Supermicro en zijn Chinese onderaannemers. Het Californische bedrijf is een van de grootste verdelers van moederborden ter wereld. Met meer dan 900 klanten in 100 landen biedt het toegang tot een boel interessante doelwitten. 'Supermicro is het Microsoft van de hardwarewereld', zegt een bron bij de Amerikaanse inlichtingendienst. 'Supermicro aanvallen is als Microsoft aanvallen. Je valt de hele wereld aan.'

Bovendien is het gros van de werknemers Chinees of Taiwanees en is de voertaal Mandarijns, wat een infiltratie door China vergemakkelijkt. Het bedrijf heeft vestigingen in Californië, Nederland en Taiwan, maar de moederborden zelf worden in China gemaakt.

Chinese Volksbevrijdingsleger

De Amerikaanse onderzoekers ontdekten dat een afdeling van het Chinese Volksbevrijdingsleger Chinese onderaannemers van het bedrijf contacteerde en hen dwong of omkocht om kleine chips in de moederborden te plaatsen. De chips zijn erg onopvallend: ze zijn grijs of gebroken wit en enkel met gespecialiseerd materiaal op te sporen.

Er zouden zo'n 30 bedrijven bespioneerd zijn met de chips, zegt een bron bij de Amerikaanse inlichtingendienst. Het gaat onder meer om een bank en onderaannemers van de Amerikaanse overheid, maar ook om 's werelds waardevolste bedrijf Apple. Dat was een belangrijke klant van het bedrijf, maar zette de samenwerking in 2015 stop.

In het artikel ontkent het bedrijf dat dat door de spionagechips kwam. 'Apple heeft nooit kwaadaardige chips, manipulaties van de hardware of kwetsbaarheden aangetroffen die moedwillig in een server waren geplaatst', klinkt het. 'We zijn niet op de hoogte van een onderzoek van de FBI.' Ook Amazon wil het nieuws niet bevestigen. 'We weten niets van servers met kwaadwillige chips of van aanpassingen in de datacenters in China.'

Venijniger dan softwarehackings