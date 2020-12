China knipt vleugels van techgigant Ant Group

Na het torpederen van de megabeursgang in november schiet de Chinese overheid nu ook het businessmodel van Jack Ma’s Ant Group aan flarden.

De rijkste Chinees, Jack Ma, lijkt het te hebben verkorven in China. De overheid heeft Ant Group opgedragen zich voortaan bezig te houden met betaaldiensten, de activiteit waarmee het begon. Die betaaldienst is Alipay, een app om via QR-codes gemakkelijk te betalen in webwinkels, supermarkten, tot het kleinste marktkraam in een afgelegen dorp.

Door dat gebruiksgemak werd Alipay, een spin-off van Ma’s retailgroup Alibaba, met ruim 700 miljoen gebruikers superpopulair in China. Maar de overkoepelende Ant Group is veel meer dan een betaalapp. Het is een universum dat vooral geld verdient met aanverwante financiële diensten van consumentenkredieten, verzekeringen en beleggingen.

Die lucratieve groei wil de overheid aan banden leggen. De toezichthouder, de People's Bank of China (PBOC), riep afgelopen weekend directieleden van Ant Group op het matje. Vicegouverneur Pan Gongsheng nagelde het bedrijf daarna publiekelijk aan de schandpaal met de mededeling dat het ‘weinig juridische kennis heeft en te weinig oog heeft voor het naleven van de regels’.

Ant kreeg de boodschap niet-conforme krediet-, verzekerings- en vermogensbeheerbeheersactiviteiten ‘recht te zetten’ en daarvoor een tijdsschema op te stellen. In een reactie verklaarde Ant dat het een team zal samenstellen om voorstellen te doen.

35 miljard dollar Beursgang In november werd de beursgang van 35 miljard dollar van Ant Group tegengehouden.

De ingreep van de centrale bank volgt amper enkele weken na het beursfiasco van Ant Group. Die stond begin november op het punt ruim 35 miljard dollar op te halen en de beursgang van de oliegroep Saudi Aramco te onttronen als grootste IPO ooit. Maar twee dagen voor de eerste notering trok de regulator de stekker uit de operatie wegens 'mogelijke wijzigingen in de regulering’.

Torpederen

Het uitstel van de megabeursgang in Sjanghai en Hongkong was opmerkelijk. Met de beursintroductie stond China in de schijnwerpers op de financiële markten en kon het zich verder profileren als voorloper in fintech en data. Dat China er toch voor koos zijn vlaggenschip te torpederen toont aan dat er belangrijke binnenlandse motieven meespelen.

Pandjeshuizen

Ma werd door de Chinese machthebbers op zijn plaats gezet nadat hij zich erg laatdunkend had uitgelaten over de regulatoren die innovatie zouden tegenhouden. Hij uitte ook kritiek op de Chinese staatsbanken, die zich zouden gedragen als conservatieve pandjeshuizen. Die speech voor een publiek van veel hoge staatsfunctionarissen deed nogal wat stof opwaaien.

Pogingen van Ant Group om nadien weer in de gratie van Peking te komen, zijn blijkbaar mislukt. CEO Daniel Zhang, die in 2019 het roer van Ma overnam, prees de strengere greep van het communistische bewind in Peking als 'goed getimed en noodzakelijk'. Ant schroefde ook enkele diensten terug en verminderde de bedragen die jonge Chinezen via het platform kunnen lenen. Maar die knievallen voor de autoriteiten volstonden niet. De overheid viel Ma zelfs nog harder aan.

Gongsheng liet duidelijk verstaan dat de groep haar businessmodel moet aanpassen. De centrale bank vraagt geen directe opbreking van Ant, wel dat een aparte financiële holding wordt opgezet die voldoende kapitaal heeft en dat de kredietratingbusiness wordt aangepast om de persoonlijke gegevens van klanten te beschermen.

Strengere regels voor het kapitaal en de persoonlijke gegevens lijken de doodsteek voor het businessmodel van Ant.

Dat lijkt de doodsteek voor het businessmodel van Ant Group, die net floreerde dankzij de berg data die de betaaltransacties van zijn klanten genereerde. Met die data kan Ant Group kredietscores opstellen voor leningen. Voor die leningen zette het geen kapitaal opzij. De groep nam een commissie en schoof de eigenlijke leningen door naar de banken.

Ant wordt ook op de vingers getikt omdat het zijn dominante marktpositie misbruikt om concurrenten te pas af te snijden. Vorige week werd ook de gelieerde e-commercegroep Alibaba om dezelfde redenen aangepakt. Speurders van de dienst marktregulering vielen donderdag binnen voor een onderzoek naar monopoliepraktijken.

Daarmee zijn de twee techgiganten van Ma aangeschoten wild. Heeft de overheid het op Ma gemunt? Er lijkt meer aan de hand. China geeft een duidelijk signaal dat het ook grote techbedrijven en hun 'oneerlijke concurrentie' gaat aanpakken, net zoals in de VS onlangs grote concurrentieprocedures tegen Facebook en Google zijn aangespannen.

In enkele jaren tijd hebben de privébedrijven van Ma, maar ook hun grote concurrent Tencent, digitale platformen uitgebouwd die cruciaal zijn in het dagelijks leven van de meeste Chinezen. Ze spelen een rol in het betaalverkeer, het bestellen van maaltijden, taxiritten en publieke diensten, maar ook in financiën en entertainment. Peking wil aantonen dat het oog heeft voor die consumenten en kleine ondernemers.