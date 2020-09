China weigert akkoord te gaan met 'vuile' TikTok-deal

Peking heeft in oorlogstaal gereageerd op de overeenkomst tussen het Chinese ByteDance en de Amerikaanse partijen Oracle en Walmart over de populaire videoapp TikTok. China weigert zelfs zijn fiat te geven voor de deal.

De gedeeltelijke verkoop van TikTok aan de Verenigde Staten leidt tot beroering in China. Dat blijkt uit een dinsdagnacht verschenen artikel op de website China Daily. Daarin trekken de Chinezen fel van leer tegen de transactie, waarmee ze de controle over TikTok dreigen te verliezen.

Zo spreekt Peking van een 'onredelijke en oneerlijke zakendeal met een legitiem bedrijf'. China vindt dat de VS op een 'gangsterachtige' wijze proberen de deal door te drukken. Het ziet dan ook 'geen reden om groen licht te geven'.

Verbod

President Trump kondigde in juli aan TikTok in de VS te verbieden als zich geen Amerikaanse koper zou aandienen die een meerderheidsbelang in het bedrijf neemt. Volgens Washington zouden de gegevens van de pakweg 100 miljoen Amerikaanse gebruikers in gevaar zijn en een nationaal veiligheidsrisico vormen.

Als ByteDance akkoord gaat met de deal, zou dat het einde betekenen van dat bedrijf. Chinese regering

Er is geen bewijs dat de Chinezen inderdaad aan de haal gaan met de privacygevoelige data. Maar de Amerikanen willen het vermeende risico in de kiem smoren door de gegevens op servers van eigen bedrijven te zetten.

De zoektocht naar een koper nam maanden in beslag. Even leek Microsoft serieus in de markt om TikTok volledig over te nemen, maar de techreus greep naast de videoapp. Microsoft sloeg deze week alsnog zijn slag met de miljardenovername van het gamebedrijf ZeniMax.

Oracle en Walmart

Uiteindelijk kwam er afgelopen weekend een deal met Oracle en Walmart. De Amerikaanse bedrijven nemen samen een belang van 20 procent in TikTok. Daardoor is een dreigend verbod in de VS afgewend. Influencers, waarvan een deel onlangs wel de overstap maakte naar andere videoapps, kunnen opgelucht adem halen.

Hoewel ByteDance ondertussen een aandeel van 80 procent in TikTok houdt, claimen de VS een meerderheidsbelang te verkrijgen. Het moederbedrijf ByteDance heeft ook enkele Amerikaanse aandeelhouders, waardoor TikTok volgens Amerikaanse berekeningen voor 53 procent Amerikaans is.

Terwijl Trump de deal drie dagen geleden goedkeurde, verscherpte hij zijn standpunt maandag weer. De president zei in de tv-show Fox and Friends de controle te willen behouden en anders de transactie af te blazen.

Woede

De buitenlandse overname leidt tot woede in Peking. Het is volgens China niet de eerste keer dat de VS 'zulke vuile spelletjes spelen en buitenlandse bedrijven pesten om ze kapot te maken of over te nemen'.