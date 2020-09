Chinees-Amerikaanse Zoom-baas ziet fortuin exploderen

De beursgenoteerde videobeldienst Zoom noteerde in één kwartaal meer omzet dan in het hele voorbije boekjaar. De waarde van het bedrijf van de sterke man Eric Yuan is verviervoudigd in enkele maanden.

China, eind jaren tachtig. De 18-jarige student Eric Yuan baalt dat hij zijn vriendin maar twee keer per jaar ziet, omdat ze een treinrit van 10 uur van hem is verwijderd. ‘Ik dacht: het zou fantastisch zijn als er technologie was waarmee ik gewoon op een knop moest duwen om haar te zien en te spreken’, zei Yuan in 2017 in het Amerikaanse blad Forbes.

Fast forward naar 2020. Yuan is gehuwd met zijn toenmalige vriendin, met wie hij samen met hun drie kinderen in een sjieke wijk van Silicon Valley woont. Zijn beursgenoteerde videobeldienst, opgericht in 2011, is zo’n succes dat de naam, Zoom, een werkwoord werd. ‘s Werelds thuiswerkerslegioen ‘zoomt’ dezer dagen veelvuldig met de baas of de collega's. En dat zet een enorme turbo op de resultaten, bevestigt het jongste kwartaalrapport.

Zoom meldt een omzetgroei van 355 procent over het kwartaal tot eind juli. Met 664 miljoen dollar draait de videodienst in één kwartaal een stuk meer omzet dan de 623 miljoen dollar over het hele voorbije boekjaar. Dat werd eind januari afgesloten, vlak voor Covid-19 een mondiaal fenomeen werd. De omzetgroei was nog groter dan de 270 procent in het kwartaal tot eind april, toen het gros van de wereld in een strikte lockdown zat. De beurs beloonde het rapport dinsdag navenant: om 19 uur noteerde Zoom ruim 37 procent hoger. Het bedrijf is nu ruim 120 miljard dollar waard, een verviervoudiging tegenover half maart.

Visumperikelen

En zeggen dat Yuan - die de Amerikaanse nationaliteit heeft, maar in China opgroeide - alle moeite van de wereld had om de VS binnen te raken. Acht keer op rij ontzegden de Amerikaanse autoriteiten hem een visum in de jaren 90.

Pas in 1997 kon Yuan zijn droom najagen: naar Silicon Valley verkassen. Hij wou er per se voor een start-up werken nadat hij Bill Gates over het internet had horen spreken in Japan, waar hij een tijd aan de slag was na zijn studies toegepaste wiskunde en ingenieurswetenschappen.

In de VS leerde Yuan het klappen van de zweep bij Webex, een videoconferentiestart-up die in 2007 in handen van de netwerkreus Cisco viel. Toen zijn idee rond een nieuw, smartphonevriendelijk videoconferentiesysteem daar op een koude steen viel, pakte hij zijn boeltje om Zoom op te richten. En passant nam hij dertig Cisco-collega’s mee.

Omdat Yuan aanvankelijk geen investeerders warm kon maken voor zijn nieuwe bedrijf, leende hij geld van vrienden en familie. Sinds hij Zoom in april vorig jaar naar de beurs loodste, geniet de 50-jarige - die nog een vijfde van het bedrijf zou bezitten - een multimiljardairsstatus.

Mensenrechten



Al heeft zijn succesverhaal ook een donker randje. In juni kwam Zoom in het oog van de storm terecht. Het bleek een account van de Amerikaanse mensenrechtenorganisatie Humanitarian China te hebben geblokkeerd, nadat die een evenement had gehouden ter nagedachtenis van de opstand op het Tiananmenplein in Peking. Volgens Zoom werd de toegang later opnieuw hersteld.