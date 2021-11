Chinese ByteDance vraagt werknemers om 19 uur te stoppen met werken

Werknemers van het Chinese ByteDance, het bedrijf achter de populaire TikTok-app, moeten vanaf nu minder lange dagen maken. Dat staat in een intern document dat het persagentschap Bloomberg kon inkijken. Elke werkdag begint om 10 uur 's morgens en mag maximaal tot 19 uur 's avonds duren. Meer dan vijf dagen per week werken is uit den boze en wie alsnog wil overwerken, moet dat minstens een dag op voorhand aanvragen.

De jongste tijd steeg het aantal klachten op sociale media. Naar analogie met de Black Lives Matter-beweging, die wereldwijd het politiegeweld tegen Afro-Amerikanen aanklaagt, zag in oktober een Chinese tegenhanger het levenslicht. Onder het motto 'Workers Lives Matter' werd aan werknemers van techbedrijven gevraagd de naam van hun bedrijf, hun functie en het aantal uur dat ze werkten te delen op sociale media. 'We hopen dat we zo de overstap kunnen maken van 996 naar 955, waar werknemers van 9 tot 17 uur werken, vijf dagen per week', zei een van de anonieme oprichters toen.