Chinese batterij moet Tesla mee naar winst stuwen

Vanaf deze maand rollen in de Tesla-fabriek in Sjanghai auto's van de band met batterijen van CATL, wereldwijd kampioen in herlaadbare cellen. CATL is niet onbelangrijk voor Tesla's pad naar winst.

Nu de beurskoers van de elektrischewagenproducent Tesla elk plafond aan diggelen slaat - sinds begin dit jaar ging de koers al maal vier - loont het om de toeleveringsketen van 's werelds duurst gewaardeerde autoproducent af te speuren. Wie surft mee op het succes van Tesla-CEO Elon Musk? Of nog belangrijker, welke bedrijven zijn belangrijk om de koers van het vliegende aandeel toch enigszins te stutten?

In de zoektocht naar het antwoord op die vraag kon het financiële persagentschap Bloomberg moeilijk om de Chinese producent van herlaadbare batterijcellen CATL ('Contemporary Amperex Technology Co. LTD') en diens 52-jarige oprichter Zeng Yucun heen. CATL is 's werelds grootste producent van zulke batterijcellen, en domineert zo een sector waarin het voornamelijk Aziatische rivalen moet vrezen, zoals het Zuid-Koreaanse LG Chem of het Japanse Panasonic. Het bedrijf stelt zo'n 18.000 mensen te werk en realiseerde in 2019 45,5 miljard yuan aan omzet (5,7 miljard euro).

Taakverdeling

Vanaf deze maand zullen de batterijcellen van CATL ook te vinden zijn in de Tesla-wagens die de 'Gigafactory 3' - Tesla's fabriek vlak bij Sjanghai - produceert. De taakverdeling in het partnerschap tussen Musk en Zeng is duidelijk. CATL moet mee de kostprijs van de batterij in de elektrische wagens naar beneden halen. 'Elon spreekt de hele dag over kosten en ik heb hem duidelijk gemaakt dat hij er van op aan kan dat ik oplossingen heb', zegt Zeng aan Bloomberg, die nog opmerkte dat hij goed overeenkwam met de 'aangename kerel' Musk.

CATL is zo een essentiële bouwblok in een vitale opdracht voor Tesla: structureel winstgevend worden. Het vizier van de financiële markten staat daarbij strak gericht op 22 juli, wanneer de producent zijn financiële cijfers voor het tweede kwartaal presenteert. De grote vraag is dan of Tesla voor het vierde kwartaal op rij winstcijfers presenteert. Op lange termijn kan CATL helpen om de kosten te controleren en die zegereeks verder te zetten.

Voor CATL is Tesla dan weer een welkome hulplijn nu de verkoop van elektrische auto's in China min of meer in elkaar gestort is. Die ging er in het eerste half jaar met 38 procent op achteruit, blijkt uit cijfers van de Chinese automobielfederatie. Boosdoeners zijn de coronapandemie, de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China, maar ook het terugdraaien van bepaalde subsidies voor elektrisch wagens. In dat moeilijke klimaat is een nieuwe afzetmarkt welkom. Tesla leunde voor zijn batterijen tot nu toe vooral op LG Chem en Panasonic.

Berlijn

CATL hoopt dan weer toegang te krijgen tot andere autofabrieken van Tesla wereldwijd, zoals de Europese Gigafactory in aanbouw nabij Berlijn. Het Chinese bedrijf bouwt al aan een eigen productiefaciliteit in Erfurt, in het hartje van Duitsland. Het houdt zo slim de blik op de aankomende Tesla-opportuniteit, maar evenzeer op kansen die de opmars van de Duitse Tesla-alternatieven bieden. BMW en Volkswagen behoren al tot de klantenportfolio van de Chinezen.