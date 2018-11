‘Chinese overheid gebruikt Leuvense kaarttechnologie'

Het Leuvense technologiebedrijf Luciad heeft een contract gesloten met de Chinese overheid voor geavanceerde kaarttechnologie.

Dat claimt de South China Morning Post, volgens informatie die het verkreeg bij bedrijven die voor de overheid werken. Vakblad Datanews pikte het nieuws op.

Het Leuvense Luciad levert software (LuciadLightspeed) waarmee real-time een hoop data kan worden samengevoegd. Het gaat daarbij onder meer om satelliet- en radarbeelden, weerdata, kaartgegevens en de status van snel bewegende personen of voertuigen.

Een snelle verwerking en visualisatie van al die gegevens kan een hypergeavanceerd beeld geven van een bepaald gebied. De software duikt om die reden op in de luchtvaart, maar ook bij militaire organisaties zoals de NAVO en het commando van de speciale operaties van het Amerikaans leger.

Drie centimeter

Daar is de software vooral bedoeld voor grote schermen in ‘war rooms’. Volgens informatie van de Amerikaanse chipfabrikant Nvidia kan LuciadLightspeed honderd berekeningen per seconde en een precisie tot op drie centimeter aan.

Het artikel in de South China Morning Post claimt dat volgens de Chinese wet elke buitenlandse leverancier zijn broncode moet openstellen voor een veiligheidscheck. Het is niet duidelijk of Luciad dat gedaan heeft. Doet Luciad dat, dan kan China binnenkijken bij software die ook de NAVO en de VS gebruiken. Gebeurt dat niet, dan neemt China zelf een risico.