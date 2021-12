Chinese techreus Tencent paait Peking met exit uit Alibaba-rivaal

Tencent is vooral bekend als de groep boven WeChat, de dominante socialemedia-app van China. Maar het bedrijf heeft ook een aanzienlijk belang in JD.com, na Alibaba de meest bezochte e-commercesite van het land.

Tencent had tot vandaag een belang van 17 procent in JD.com. Als de transactie die donderdag werd aangekondigd rond is, is dat belang teruggebracht tot 2 procent.