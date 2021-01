Chinese techspelers ontsnappen aan Amerikaanse sancties

Haviken in de Amerikaanse regering sturen al langer aan op een strengere aanpak van Chinese bedrijven. In november voerde president Donald Trump wetgeving door die Chinese bedrijven gelinkt aan het Volksbevrijdingsleger op een zwarte lijst zet.

Het komt erop neer dat Amerikaanse beleggers niet meer kunnen investeren in die bedrijven. Woensdag scherpte Trump dat presidentieel decreet aan. Beleggers met aandelen in die bedrijven moeten ze binnen het jaar verkopen.

Capitool

Vooral minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo had daarop aangedrongen. Volgens de krant Financial Times dachten Pompeo en minister van Defensie Chris Miller eerder deze week dat ze hun slag binnen hadden. Maar minister van Financiën Steve Mnuchin wist Trump ervan te overtuigen dat de ingreep niet in het belang is van Amerikaanse beleggers.