Chinese videoapp meer waard dan Uber

Door zijn gebruikers gepersonaliseerde videofilmpjes en reclame voor te schotelen, is het Chinese technologiebedrijf Bytedance binnenkort wellicht zo'n 75 miljard waard. Dankzij een nieuwe kapitaalronde gesteund door de investeringsfondsen SoftBank, General Atlantic, KKR en Sequoia is het bedrijf op weg om een van de waardevolste start-ups ter wereld te worden. Ter vergelijking: taxidienst Uber werd midden augustus gewaardeerd op 62 miljard dollar .

TikTok is de populairste app van Bytedance. Hier ziet u enkele filmpjes die gebruikers via TikTok hebben verspreid.

Musical.ly

Bytedance is het bekendst vanwege de app TikTok . Ook veel Belgische tieners gebruiken die app, sinds Bytedance ze enkele weken geleden samenvoegde met de populaire app Musical.ly . Die eveneens Chinese app kocht Bytedance een jaar geleden voor 1 miljard euro. Musical.ly is een van de weinige Chinese app die ook buiten de eigen landsgrenzen tientallen miljoenen mensen aan zich kon binden.

Zowel in China als in de rest van de wereld is Bytedance met TikTok actief. De Chinese variant - die Douyin heet - opereert apart van de internationale versie. Zo vermijdt het bedrijf de gesloten Chinese overheid tegen de borst te stoten.