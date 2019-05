Chinezen maken het Umicore lastig

Umicore, de wereldmarktleider in materialen voor batterijen, stuurde gisteren een dubbel winstalarm uit wegens de slabakkende verkoop van elektrische auto’s in China. ‘Een onverwachte tegenvaller’, noemt CEO Marc Grynberg het. Is dat zo? Of is het een voorbode van erger?

De Belgische materialengroep Umicore overviel de beleggers gisteren met een dubbele waarschuwing: mogelijk daalt de winst niet alleen in 2019, maar zal hij ook in 2020 minder zijn dan verwacht. Beleggers konden er allerminst mee lachen.

Wat is er aan de hand bij de materialengroep?

Het probleem zit bij Energy & Surface Technologies (EST). De divisie, die het afgelopen jaar fors groeide en waarin stevig wordt geïnvesteerd, produceert kathodematerialen, en raffineert en recycleert kobalt voor herlaadbare batterijen.

‘Er zijn de voorbije weken factoren opgedoken die ertoe leiden dat onze productiedoelstellingen voor batterijmaterialen 12 tot 18 maanden vertraging zullen oplopen’, verklaarde Marc Grynberg, de CEO van Umicore, gisteren in een conferencecall. De vraag naar kathodematerialen verslechterde, in het bijzonder in China en Korea. In China nam de vraag naar elektrische voertuigen aanzienlijk af tegenover het tweede halfjaar van 2018.

Daarnaast verwijst Umicore naar de valse concurrentie van kleinere kobaltverwerkers. Die zouden niet zo nauw nemen met de werkomstandigheden en het milieu.

Waarom vallen de klappen in China?

De Chinese overheid heeft de voorbije jaren alles op alles gezet om de luchtverontreiniging in het land aan te pakken. Ze gaf onder meer hoge subsidies om de Chinezen massaal te doen overschakelen naar elektrische auto’s. Met succes. Volgens de Chinese Associatie van Automobielverkopers werden vorig jaar in China, sowieso al de grootste automarkt ter wereld, 1,3 miljoen e-auto’s verkocht, een stijging van 62 procent. Dat terwijl de totale automarkt met 2,8 procent terugviel, de eerste terugval sinds 1992.

Maar eind vorig jaar beslisten de Chinezen hun subsidiepolitiek af te bouwen. Niet omdat ze niet meer in e- auto’s geloven, maar omdat ze menen dat de subsidies de autobouwers in slaap hebben gewiegd. Ze willen de innovatie opnieuw aanzwengelen. Vooral voor auto’s met een niet al te grote autonomie worden de subsidies afgebouwd. Auto’s met een autonomie onder 400 kilometer vallen terug op een premie van 18.000 yuan (2.390 euro), een daling van 47 tot 60 procent.

Is Umicore het enige bedrijf dat verrast werd door de terugval? Of lijden ook concurrenten eronder?

Grynberg: ‘We wisten dat het subsidiesysteem tegen 2020-2021 zou worden afgebouwd. Maar dat dit jaar al zo fel in de subsidies wordt gesneden, is een onverwachte tegenvaller.’

Analisten wereldwijd onderschrijven dat onverwachte aspect. Dat betekent dat ook de concurrenten van Umicore in de klappen moeten delen. Umicore is, zeker in het Westen, de grootste leverancier van chemische grondstoffen voor batterijen. Azië kent nog enkele kleinere spelers, zoals Easpring en LG Chem. In het Westen bieden het Duitse BASF en het Britse Johnson Matthey weerwerk.

‘Geen van hen rapporteren momenteel gelijkaardige problemen als bij Umicore’, zegt Stijn Demeester, analist bij ING. ‘Maar het eerste kwartaal is nog maar net afgerond. Bovendien zit Umicore zo diep in deze sector dat het gevoeliger is voor een terugval.’

Spelen nog andere factoren Umicore parten?

Umicore stelt dat kleine spelers het bij de aankoop van kobalt niet zo nauw nemen met het milieu en de werkomstandigheden van het personeel. Grynberg betreurt dat. ‘Ondanks onze pleidooien en het bewijs dat een schone waardeketen bestaat, vindt artisanale kobalt nog altijd via verschillende bevoorradingsketens zijn weg naar eindproducten.’

Artisanaal kobalt laat meerdere concurrenten toe kobalthoudende producten tegen lagere prijzen te verkopen. ‘Umicore heeft een strikt beleid om zo’n kobalt niet te kopen, omdat die activiteiten onveilige en ongezonde werkomstandigheden en vaak ook kinderarbeid inhouden.’

Zijn de oorzaken tijdelijk of leveren ze ook op lange termijn een gevaar op?

De eerste oorzaak, de terugval in de vraag naar batterijen, is volgens Demeester tijdelijk. ‘Umicore had de lat heel hoog gelegd, getuige ook zijn gigantische investeringen in nieuwe fabrieken in China en Polen, die respectievelijk in 2019 en 2020 stelselmatig operationeel worden. Het stelt die verwachtingen nu bij. Tegelijk is er geen weg terug voor elektrische auto’s. China staat al heel ver. Europa en de VS zijn die weg nog aan het afleggen.’

Bovendien legt de Chinese overheid de eigen producenten nog altijd quota op in de productie van elektrische auto’s.

De tweede oorzaak, het concurrentienadeel door Chinese rivalen die goedkoop maar ethisch onzuiver kobalt kopen - kan volgens sommige analisten wel stokken in de wielen steken. En vooral op de langere termijn, schrijft The Wall Street Journal. ‘Zoals veel globale spelers al aan den lijve hebben ondervonden, zou de strijd om marktaandeel wel eens een veel groter probleem kunnen worden dan enkele kwartalen van zwakkere groei. Het risico voor Umicore is dat de overcapaciteit de winst wegvreet in een keten van toeleveraars die China als strategisch beschouwt.’

Met andere woorden: onderdelen voor batterijen zullen steeds meer nodig zijn. Maar wie gaat ze leveren?