Chipmachinemaker ASML blijft flink groeien

De verkoop van de nieuwste generatie machines komt op dreef in het tweede kwartaal.

De omzet steeg in het eerste kwartaal van 1,9 tot 2,3 miljard euro. De nettowinst steeg van 452 tot 540 miljoen euro. De brutowinst klokte af op 48,7 procent.

De chipmachinemaker heeft die groei grotendeels te danken aan hogere verkopen van zijn DUV en holistische lithografie-machines en niet zozeer aan de verkoop van de vernieuwende EUV-machines. Van die laatste - die meer dan 100 miljoen euro per stuk kosten - leverde ASML er drie in het eerste kwartaal.

In het tweede kwartaal verwacht het Nederlandse bedrijf een significante stijging van de EUV-verkopen . De EUV-machines - EUV staat voor extreme ultraviolet - laten toe nog kleinere, krachtigere en energiezuinigere chips te produceren. Over heel het jaar zullen er twintig worden gebouwd, volgend jaar minstens dertig.

ASML verwacht in het tweede kwartaal een omzet van 2,5 à 2,6 miljard euro en een dalende brutomarge tot ongeveer 43 procent. Die daling is het gevolg van het hogere aandeel van EUV-machines in de omzet.